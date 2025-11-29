腳潰瘍遲遲未好！電子業女主管罹糖尿病傷口竟「半個棒球大」險截肢

記者簡浩正／新北報導

陳女士傷口照。（圖／亞東醫院提供）

罹患糖尿病竟險截肢。59歲的電子業女主管陳女士的糖尿病控制不佳，導致足跟潰瘍難改善，傷口一度有「半個棒球大」且深可見骨，曾被醫師建議膝下截肢，讓她焦慮萬分，後來到亞東醫院治療，經「血循再灌流」手術合併脂肪幹細胞治療，再加入PRP（自體血小板生長因子）輔助，成功保住足部、避免截肢危機，並重拾自力行走能力。

根據衛福部國民健康署資料顯示，20至64 歲成人中代謝症候群盛行率約24.8%，也就是約每 4 人中就有 1 人。 此外，國際糖尿病聯盟（IDF）最新報告也指出，台灣約有259萬名成人罹患糖尿病，盛行率高達10.7%。

廣告 廣告

亞東醫院整形外科主任張惇皓表示，陳女士因下肢循環不良導致傷口急速惡化，為保住肢體，醫療團隊先由心臟血管內科蔡浩元醫師進行「血循再灌流」改善局部血流，再由他執行脂肪幹細胞治療。脂肪幹細胞能分化為皮膚組織、分泌大量生長因子、促進血管增生，並具抗發炎與免疫調節功能。兩個月後，陳女士傷口由15平方公分縮小至1平方公分，癒合率達九成。

患者原本足跟潰爛如「半個棒球大」、深可見骨，經治療後傷口縮小到 1 平方公分，癒合率高達九成。（圖／亞東醫院提供）

蔡浩元補充，即使血管暢通，若局部組織壞死未改善，仍可能面臨截肢，因此跨科整合對於困難傷口治療至關重要。如今陳女士已能重新逛市場，料理家人三餐。

張惇皓提醒，糖尿病患者若血糖控制不佳，容易因神經病變與末梢循環不良導致足部傷口難以癒合，小小的破皮若未妥善處理，可能迅速惡化成潰瘍甚至截肢，因此日常生活中應養成檢查足部、保持清潔乾燥、控制血糖血壓並及早就醫的習慣。

更多三立新聞網報導

「竹棚」惹禍？香港宏福苑大火 專家曝「5大原因」：法規未禁止

養生過頭！他「日吞20顆保健品」卻胸悶胸痛 就醫竟食道潰瘍

慟！「惡性腫瘤手術專家」三總神外主任馬辛一病逝 院方回應了

簡直浪費錢！專家點名「5居家用品」應立刻停止購買 曝省錢絕招

