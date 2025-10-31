「腳腫如球」痛風如何治？基因檢測助攻 精準用藥更安心

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】你有深夜腳腫如球，被劇痛驚醒的經驗嗎？當心痛風性關節炎找上門！一名40多歲男子深夜突然大腳趾紅腫劇痛、無法行走，以為是不小心腳扭傷，後來到新竹臺大分院檢查，確診罹患「痛風性關節炎」，經藥物治療後才改善。新竹臺大分院內科部風濕免疫科王恭宇醫師提醒，痛風背後的高尿酸，與心臟病、腎臟病等慢性疾病息息相關，透過健保已納入給付的基因檢測，能有效預防用藥時，產生嚴重過敏反應，是近年痛風治療邁向精準醫療的重要關鍵。

尿酸結晶沉積關節 猶如細小針頭刺骨

王恭宇醫師指出，痛風是因尿酸結晶沉積在關節內，患者在患部會有彷彿無數細細「小針頭」卡住狂刺關節，產生紅腫、灼熱與劇痛感；典型症狀常在夜間突發，尤其好發於大腳趾或膝關節。臨床上一般可透過顯微鏡觀察針狀尿酸結晶，或綜合血液檢驗與影像結果去判斷。

急性期先止痛 長期控制尿酸才是關鍵

至於在治療痛風上，王恭宇醫師解釋，大致可分為急性期與慢性期。急性期主要先緩解患者的疼痛與發炎，臨床常用藥物包含非類固醇消炎止痛藥（NSAID）、秋水仙素與類固醇；而慢性期患者，則需長期穩定控制尿酸濃度，以預防再次發作與關節受損。

王恭宇醫師並醒，依照國內診療指引，尿酸濃度至少應維持在6.0mg／dL以下，若已出現痛風石，建議必須降至5.0mg／dL以下，以加速結晶溶解。

先做基因檢測再用藥 痛風治療新觀念

不過，利用藥物降尿酸並非沒有風險。王恭宇醫師提醒，臨床最常用的降尿酸藥物Allopurinol，雖能有效降低尿酸，但卻也可能在亞洲族群中，引起嚴重藥物過敏「史蒂芬強生症候群」，該嚴重過敏反應，會造成全身紅疹、水泡甚至危及生命；研究更發現，亞洲人帶HLA-B5801基因的比例特別高，若未經檢測直接用藥，「史蒂芬強生症候群」發生率比歐美族群高出數百倍。

為了降低國人用藥治療風險，王恭宇醫師指出，健保署自2022年3月起已納入HLA-B5801基因檢測給付，民眾在首次使用Allopurinol前，可先透過簡單抽血檢測，確認是否適合用藥，以幫助治療更精準、安全。他並強調，這項「基因檢測助攻」，可說是痛風治療邁向個人化醫療的一項重要里程碑。

控制尿酸遠離痛風 藥物與生活雙管齊下

王恭宇醫師也提醒，良好的生活習慣，是防治任何疾病的關鍵。痛風患者除了依照醫囑規則服藥，也應戒酒、少喝含糖飲料，並減少高普林食物，如：海鮮、動物內臟的攝取。配合健康飲食與生活習慣，大多數病人在藥物與生活習慣雙管齊下調整，都能有效控制尿酸，遠離痛風反覆發作、關節變形與多重併發症，重拾自在行走的生活。

