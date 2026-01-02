腳腫脹只是站太久或吃太鹹造成的嗎？這些情況其實不能拖！
作者/KingNet國家網路醫藥 編輯部
「腳水腫」是指下肢出現明顯腫脹的情況，通常發生在腳踝、腳背或小腿部位。這種腫脹是因為體液在組織間積聚所造成，常見於長時間站立、久坐後，但也可能是身體健康出現異常的警訊。
根據壓下腫脹部位時的反應，水腫可分為兩種型態：
凹陷型水腫：用手指按壓患部後，皮膚會出現凹陷，且短時間內不會立即回彈。
非凹陷型水腫：按壓後皮膚不會留下明顯凹陷，常見於淋巴阻塞或甲狀腺功能異常所引起的水腫。
水腫本身並不是一種獨立疾病，而是一種潛在健康問題的表徵。腳部水腫可能與多種身體系統異常有關，包括心臟功能不全、腎臟疾病、肝硬化、靜脈循環不良，甚至是淋巴系統阻塞。因此，若出現持續性或不明原因的腳腫情況，建議及早尋求醫療評估，以釐清背後原因並及時治療。
水腫的常見原因有哪些？單側與雙側水腫大不同！
當出現腳水腫時，醫師會先從「腫脹是一側還是雙側」進行初步判斷，因為這個差異往往能提供關鍵線索，幫助釐清背後可能的原因。
單側腳腫脹：先排除深部靜脈血栓
如果水腫只發生在單側的腳，尤其是突然出現的腫脹，需要高度懷疑是否為「深層靜脈栓塞」。這是一種可能危及生命的血栓疾病，若延誤治療，血栓可能脫落並流入肺部，引發肺栓塞。
除了深層靜脈栓塞，其他可能導致單側腳水腫的原因還包括：
小腿肌肉拉傷或撕裂：例如運動或搬重物後造成的損傷。
蜂窩性組織炎：細菌感染引起的局部發炎紅腫，常伴隨發熱與疼痛。
膝後囊腫破裂：膝蓋後方囊腫破裂時，液體可能流入小腿，導致腫脹。
表淺性靜脈炎：表層靜脈發炎或有小血栓形成。
淋巴液回流受阻：如淋巴阻塞或慢性靜脈功能不全所造成的下肢液體積聚。
雙側腳腫脹：可能是系統性問題
若是雙腳對稱性腫脹，通常與系統性問題有關，也就是身體其他器官功能異常所導致。常見的原因包括：
慢性靜脈功能不全：靜脈無法有效將血液送回心臟，導致液體積在下肢。
心臟衰竭：心臟無法有效泵血，使液體在下半身淤積。
腎病症候群：腎臟無法正常排出水分與電解質，導致全身水腫。
肝硬化：肝臟功能下降，導致白蛋白下降與靜脈壓升高，引起水腫與腹水。
藥物副作用：特定藥物（如：鈣離子通道阻斷劑）較容易造成下肢水腫。
肺高壓或睡眠呼吸中止症：肺部壓力異常可能間接影響下肢循環，引發水腫。
哪些症狀代表水腫不能再拖？這5種情況快就醫
雖然部分水腫屬生理性變化（如：久站久坐、孕期、食鹽攝取過多等），但若合併下列情況，應及早就醫：
突然發作且持續不退
單側腫脹伴隨疼痛或發熱
合併呼吸急促、胸悶、咳嗽
夜間氣喘、仰躺後呼吸困難
合併蛋白尿、泡泡尿、體重快速增加
腳水腫的治療方式有哪些？
腳水腫的背後常與心臟、腎臟、靜脈循環或藥物有關，因此治療方向會依照根本原因進行調整：
心臟衰竭患者：可能需使用利尿劑排出體內多餘水分，並搭配控制血壓與強化心臟功能的藥物進行治療。
慢性靜脈功能不全：建議穿著醫療級壓力襪，幫助血液回流；平時可抬腿休息、避免久站，並搭配適度的下肢運動以改善循環。
腎病症候群：需控制蛋白尿並限制每日的鹽分與水分攝取，避免身體持續儲水。
藥物引起的水腫：部分降血壓藥、止痛藥可能導致水腫，醫師會視情況調整劑量或更換為其他類型藥物。
日常習慣大改善！5招幫你緩解腳水腫
除了醫療治療外，日常生活中的一些簡單調整，也能大幅改善腳水腫的狀況：
避免久坐或久站：建議每小時起身活動5至10分鐘，促進下肢血液循環。
進行腿部活動：可在辦公室或家中進行踩腳尖、腳跟交替運動，簡單卻有效。
抬腿休息：睡覺或休息時可在小腿下方墊枕頭，使雙腳略高於心臟，有助於靜脈回流。
控制鹽分攝取：過多的鈉會使身體留住水分，建議每日食鹽攝取量控制在5公克以下。
維持理想體重：減少下肢靜脈壓力，也有助預防靜脈功能惡化。
規律運動：如快走、游泳或騎腳踏車等，皆有助提升全身循環與代謝。
這些族群更應留意腳水腫徵兆
某些族群因生理變化或疾病治療的影響，特別容易出現下肢水腫，因此在日常生活中需格外留意相關症狀。
65歲以上的長者隨著年齡增長，靜脈瓣膜的功能會逐漸退化，導致血液回流變慢，容易造成液體積聚在下肢。同時，心肺功能的逐步衰退也會影響全身血液循環，使水腫更易發生。
孕婦則因子宮體積增大，會壓迫下腔靜脈，妨礙血液回流至心臟，加上體內賀爾蒙變化影響水分代謝，因此常見腳踝、小腿輕微水腫。然而，若下肢突然明顯腫脹，特別是合併高血壓、頭痛或視力模糊時，應警覺可能為妊娠高血壓或子癲前症的表現，需立即就醫。
長期使用藥物的族群，如服用降血壓藥、止痛藥或荷爾蒙類藥物者，也可能因藥物副作用導致水分滯留，出現下肢浮腫的情況。這類患者建議定期回診，由醫師評估是否需調整藥物種類或劑量。
此外，癌症病患或曾接受骨盆區放射線治療的人，也應特別注意是否出現單側腳部或鼠蹊部腫脹。腫瘤壓迫淋巴系統或放療導致的淋巴回流受阻，可能引發慢性淋巴水腫，應定期追蹤，避免病情延誤。
對於上述高風險族群而言，一旦發現腳部水腫合併呼吸急促、胸悶、體重迅速上升，或水腫呈現單側不對稱時，皆可能是身體發出的警訊。此時應儘早就醫，由專業醫師進行完整評估與治療，及早找出病因並加以處理，以維護整體健康。
