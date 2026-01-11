腳血管塞住的人近7成心臟可能有事！1招居家自測保命
手腳冰冷可能是很多人都有的症狀，醫學上統計指出，50歲以後，年紀越大的人有下肢動脈阻塞疾病的發生率越高，但有3分之2到5分之4的人沒有明顯症狀，自己無從察覺，心臟內科醫師建議，在家有簡單的測量方法可以判斷。
新光醫院心臟內科主治醫師林姝含指出，膽固醇過高造成的血管阻塞，不只會發生在冠狀動脈，也可能發生在腳部的血管，形成下肢周邊動脈阻塞疾病，許多患者自己卻沒有發現，其實有端倪可循，醫學上統計，50歲以上只要年齡越大，罹患下肢周邊動脈阻塞的機率越高，80歲以上的發生率有20%。
下肢周邊動脈阻塞症狀有輕有重
輕度症狀：腳麻、冰冷、脫毛。林姝含解釋，有的患者平時坐著腳的溫度比較溫熱，一躺下腳就開始麻、變冰冷，代表腳部血流有問題；腳趾或小腿的毛掉光、沒什麼毛，是因為毛髮的生長需要養分，血管堵塞使得養分無法被血流運送，就長不出毛。
中度症狀：間歇性跛行。有的患者走短短幾公尺的距離腳就痠到不行，或是不論走路或休息時腳都會痛、無力，代表腳部的血流不足。
嚴重症狀：腳在休息沒走路時也會疼痛，不僅傷口難癒合，還越來越大，或是有局部的變黑、壞死。
腳部血管狹窄的人 近7成心血管也有問題
林姝含說，下肢周邊動脈阻塞的高危險因子，除了年齡之外，還包括有抽菸、糖尿病、高血壓、高血脂、發炎指數高的人，醫學統計，心血管有問題的人，有6分之1腳的血管也有問題；反過來看，腳的血管狹窄的人，近7成心血管也有問題。
有研究指出，糖尿病患和慢性腎臟病患中，分別約有20～30%和20～40%的人同時有下肢動脈疾病，但是不一定有明顯症狀。尤其糖尿病患者如果有神經病變，可能讓腳沒有痛覺，因此感覺不出是否痠痛，高齡和心臟病患者可能沒走幾步、腳還沒走到酸就先因為太喘需要停下來休息，都可能因此難以察覺下肢動脈阻塞的症狀。
家用血壓計量腳踝血壓 測「肱踝指數」
除了觀察自己有沒有上述症狀外，林姝含指出，臨床上會用血管超音波，或專門的儀器量測4肢的血壓計算「肱踝指數」，腳踝的血壓除以手臂的血壓，計算出的數字如果小於0.9，就代表腳的血管可能塞住了。
林姝含表示，民眾在家中沒有專業儀器，也可以利用家用血壓計比照類似的方式測量和計算，把血壓計的壓脈帶套在腳踝上，連接血壓計的管子朝腳尖的方向量腳的血壓，再測量手臂的血壓，一樣可以比照換算，當作加減參考的憑據，只是壓脈帶尺寸不合、測量的手臂和腳踝太粗或太細，都會影響測量的準確度，如果量不到或測出的數字過小，最好還是到醫院做正規檢查。
曾有心肌梗塞 LDL標準應低於55mg/dL
如果就醫檢查確認有下肢動脈阻塞，治療方式包括服藥控制三高，或是動心導管手術放置血管支架或塗藥氣球，還有戒菸或遠離二手菸。林姝含說，有心血管相關疾病的患者，低密度膽固醇（LDL）應該在100mg/dL以下，實際上的標準因個人條件而有差異，有急性冠心症、冠狀動脈疾病、曾經中風的人，應低於70mg/dL；若曾發生心肌梗塞患者，建議LDL應低於55mg/dL。
此外，如果有的人血管狀況不適合動心導管手術，林姝含建議應該做運動訓練腳部肌肉，要運動到腳很痠再休息，還有喘的程度必須有點喘但還能邊運動邊說話，時間久了腳能走的距離就會越來越長。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 諮詢專家／林姝含醫師
