腳趾傷口長久不癒 小心是全身血管堵塞警訊

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】70多歲鍾先生因腳趾的小傷口遲遲無法癒合，日前至天主教聖馬爾定醫院就醫，檢查後發現下肢動脈嚴重阻塞，甚至在住院期間突發急性心肌梗塞。心臟內科曾宥翔醫師提醒，腳上的小傷口不只是皮膚的問題，可能是全身血管病變的警訊，尤其是糖尿病與三高患者、年長者、吸菸、肥胖者，都是高風險族群，應提高警覺。

聖馬爾定醫院表示，鍾先生罹患糖尿病已逾20年，因腳趾磨破皮形成傷口，原以為只是小問題，卻在長時間擦藥及口服藥治療後仍未見改善，傷口反而逐漸擴大並出現壞死。親友察覺病況恐不單純，建議其前往聖馬爾定醫院進一步檢查，經評估後由心臟內科收治住院。住院檢查發現，鍾先生的雙下肢膝蓋以下主要血管幾近全數阻塞。曾宥翔醫師曾嘗試以氣球擴張術改善血流，但因阻塞過於嚴重，手術未能成功。醫療團隊持續以換藥照護傷口，並評估是否需要截肢。

然而，在治療期間，鍾先生於夜間突然胸痛、呼吸困難，抽血檢查顯示心臟酵素上升，確診為急性心肌梗塞。因患者已在院內，隨即轉入心臟加護病房，並在翌日緊急接受心導管手術，置入兩支塗藥支架後順利脫離險境、安全出院。

曾宥翔醫師指出，傷口長久不癒是「周邊動脈阻塞性疾病」（Peripheral Arterial Occlusive Disease, PAOD）的典型表現。常見症狀包括下肢麻痛、間歇性跛行（走一小段路即需休息）、傷口難以癒合等。其病因多源自動脈粥狀硬化導致血管阻塞，使血液無法順利流到下肢。值得注意的是，PAOD不僅影響下肢，亦與心、腦血管疾病高度相關。研究顯示，約60%~70%的PAOD病患同時合併心肌梗塞或腦中風的問題，明顯高於一般族群。

曾宥翔醫師表示，早期診斷是避免截肢與心血管病變的重要關鍵。透過踝肱指數（ABI）或血管超音波等檢查，即能快速評估血流狀況；搭配藥物治療、風險因子控制與生活習慣調整，多數患者可避免病情惡化。曾宥翔醫師強調，千萬不要忽視腳上的小傷口，它可能是全身血管阻塞的第一個警訊，若民眾或家人出現下肢疼痛、痠麻、走路易疲乏，或是傷口久久不癒，應儘快就醫，及早發現、及早治療，才能保住雙腳，也保住生命。