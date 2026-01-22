腳趾傷口長久不癒 小心血管堵塞病變

醫師提醒民眾，小傷莫輕忽，長久不癒可能是血管塞阻病變的警訊。（圖：聖馬爾定醫院提供）

腳上有小傷口，千萬不能輕忽！嘉義地區一名70多歲男子，腳趾傷口長久無法癒合，到醫院檢查後才發現是下肢動脈嚴重阻塞，甚至還突發急性心肌梗塞，差點丟了性命。醫師提醒民眾，腳上的小傷口不要單純認為只是皮膚問題，有可能是血管阻塞病變的警訊。（龐清廉報導）

嘉義地區這名70多歲的男子，罹患糖尿病20年多年，之前因腳趾磨破皮形成傷口，原以為只是小問題，卻在長時間擦藥及口服藥物治療後仍未見改善，傷口反而逐漸擴大並出現壞死。住院檢查才發現，他的雙腳膝蓋以下主要血管幾近全數阻塞。病患住院治療期間，還發生急性心肌梗塞，住進加護病房，還好經過適當處置後，順利脫離險境，最後平安出院。

天主教聖馬爾定醫院心臟內科曾宥翔醫師指出，傷口長久不癒是「周邊動脈阻塞性疾病」（Peripheral Arterial Occlusive Disease, PAOD）的典型表現。常見症狀包括下肢麻痛、間歇性跛行（走一小段路即需休息）、傷口難以癒合等。其病因多源自動脈粥狀硬化導致血管阻塞，使血液無法順利流到下肢。

值得注意的是，PAOD不僅影響下肢，亦與心、腦血管疾病高度相關。研究顯示，約60%~70%的PAOD病患同時合併心肌梗塞或腦中風的問題，明顯高於一般族群。

曾宥翔醫師表示，早期診斷是避免截肢與心血管病變的重要關鍵。透過踝肱指數（ABI）或血管超音波等檢查，即能快速評估血流狀況；搭配藥物治療、風險因子控制與生活習慣調整，多數患者可避免病情惡化。

醫師強調，腳上的小傷口有可能是血管病變警訊，不能大意，尤其是糖尿病與三高患者、年長者、吸菸、肥胖者，都是高風險族群。若出現下肢疼痛、痠麻、走路易疲乏，或是傷口久久不癒等情況，應儘快就醫，找出原因。