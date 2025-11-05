腳踝傷口難癒合 靜脈瓣膜惹禍

年過六旬的賴姓男子腳踝傷口潰爛十多年，這些年輾轉於各家外科診所，洗澡時必須以塑膠袋將整個小腿包起來，避免水分造成傷口惡化。幾個月前傷口甚至擴大至巴掌大小，換藥治療2個月仍無好轉，醫師懷疑與靜脈曲張有關，轉診到員榮醫院心臟外科，最終查出是靜脈瓣膜閉鎖不全。

員榮醫院心臟外科主任賴金湖指出，患者靜脈瓣膜嚴重閉鎖不全，導致下肢血液回流受阻、靜脈壓力升高，尤其足踝部位壓力最大，易引起慢性傷口無法癒合。

賴金湖說明，患者小腿至大腿靜脈嚴重擴張，直徑甚至達1公分，瓣膜功能喪失，一旦久坐或站立，血液就會逆流、堆積於足踝，形成惡性循環，最終造成「活動性潰瘍」，屬靜脈曲張分級中最嚴重的第6級。

廣告 廣告

經與家屬討論後，醫療團隊採用「靜脈曲張雷射閉合術」，以微創方式，採靜脈或局部麻醉，藉由超音波導引將雷射纖維導管自足踝送入淺層靜脈，再以雷射產生熱能封閉靜脈，使血流不再逆流至下肢，減輕靜脈壓力。

另外，術後搭配傷口防水凝膠，讓患者手術隔天即可正常洗澡，避免過去必須套塑膠袋的尷尬情況。術後2周，右腿潰瘍傷口明顯乾燥且滲液減少，1個月後新肉長出，2個月後傷口完全癒合，患者終於能安心洗澡及日常運動。

賴金湖提醒，靜脈曲張常見症狀包括下肢腫脹、痠痛、搔癢感，嚴重時會出現靜脈扭曲鼓脹、皮膚色素沉著及溼疹變化，若不治療恐進一步惡化為難癒合潰瘍。若有相關症狀，應及早到心臟外科或血管外科就醫。