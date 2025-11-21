腳踝扭傷會自己好嗎？該冰敷還熱敷？骨科醫教你「第一時間自救法」
20多歲小藍，熱愛籃球運動。某天練球時，發現右腳只要踩地，腳踝外側好像被電到一樣非常疼痛，完全無法打球，連走路都不便，立即到醫院就診。檢查發現她的腳踝韌帶斷裂，醫師考量年輕人活動力的重要，不用自體韌帶，改以器捐者的異體韌帶，透過關節鏡微創手術，為她重建韌帶，經過半年的術後調養與復健，小藍恢復腳力，再和一群同好馳騁球場。
腳踝扭傷依受傷程度分3級
據統計，在足踝的運動傷害中，高達80%是外踝韌帶受傷。台北慈濟醫院骨科王禎麒醫師指出，腳踝扭傷依受傷程度分為3級，若關節受到拉扯或活動時有疼痛感，但外觀並無明顯改變，屬於輕度；韌帶大部分斷裂，合併關節腫大和劇痛發炎症狀，則為中度；韌帶完全斷裂，關節無支撐力，造成不穩現象，常合併嚴重血腫狀況，則是重度腳踝扭傷。
把握PRICE原則韌帶7成自行癒合
王禎麒表示，腳踝扭傷者，應遵循「急性運動傷害的PRICE原則」，之後儘快就醫，做詳細診察治療。而「急性運動傷害的PRICE原則」指的是P（Protection）保護、R（Rest）休息、I（Ice packing）冰敷、C（Compression）壓迫和E（Elevation）患肢抬高。
若不慎腳踝扭傷，掌握上述處理原則，然後至少2個月減少受傷部位使用，輔以物理復健治療，7成以上的患者，其韌帶多會自行癒合；若休息後仍無法復原且踝關節仍不穩定者，則須評估手術治療的可能性。
保守療法疼痛、不穩定考慮手術
王禎麒說明，透過X光壓力測試（stress view），評估病患腳踝內傾角度若超過8度，或往前拉移距離超過1公分時，就表示是外踝韌帶受傷導致明顯的不穩定，即可手術治療；若角度與位移不大，但接受一段時間保守療法仍持續疼痛或有足踝不穩定感時，也可考慮手術。
一般而言，傳統韌帶修補手術傷口大約4到5公分，較易感染且復原慢；但現今技術與器械發展進步，有「內視鏡縫合」與「韌帶移植」兩種手術，醫師會視病患嚴重程度與日常活動度來決定治療方式；若嚴重到需使用韌帶來做關節鏡微創手術重建時，自體移植就如挖東牆補西牆，難免還是會造成截取部位的受損與不適；異體移植術後則無此後遺症且復原狀況相當良好。
扭傷易致韌帶受損，不適快就醫
平時走路時的扭傷，或是熱愛運動者長期高強度使用，都可能讓韌帶鬆弛，甚至造成韌帶受損。王禎麒提醒，一旦腳踝疼痛或是關節有腫脹情況，務必儘快找專科醫師診治，切勿自行推揉、尋求偏方，以免讓韌帶斷裂更嚴重，增加治療困難度。
