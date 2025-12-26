腳踢章魚燒喊「餐飲業通病」 一中商圈名店慘了！食安處上門揪3缺失

台中市一中商圈知名章魚燒店拍片自爆衛生爭議，遭食安處稽查揪出缺失。翻攝自店家Threads



台中市一中商圈知名章魚燒店近日拍了一支短影音，員工把掉到工作台的章魚燒推到地上，看看四周確定無人後，再用腳將章魚燒踢進機台底下，開玩笑說這是「餐飲業通病」，引發網友撻伐，質疑店家平時衛生管理可能就有問題，還被台中市政府上門稽查，當場揪出3項缺失。

店家在影片上面寫道「POV：餐飲業」，意味著這是餐飲業工作人員的第一視角，鏡頭拍攝章魚燒的製作過程，卻有一顆章魚燒掉到工作台上，於是員工順手把它撥到地面，接著再把它直接一腳掃進機台底下，說這是「餐飲業通病」。影片一出隨即遭到網友砲轟，「你確定發這種東西出來？直覺就是所以你們店應該很不注重衛生」、「店在哪裡報一下，叫身邊的人絕對不要去吃」、「努力的讓自己店被炎上」。

廣告 廣告

爭議影片曝光後，店家出面發文澄清，表示畫面中的章魚燒為「食品模型道具」，並非實際販售食品，拍攝動機只是看到其他家餐飲業者拍的類似搞笑影片，覺得流量很好也想模仿一下，未料造成負面觀感，已第一時間將影片下架並致歉。

事件也驚動台中市政府食安處派員前往該店稽查後，發現現場確實有多項不符《食品良好衛生規範準則》的情形，包括「部分設備與地面不潔」、「食材未離地放置」以及「作業人員未依規定提供體檢證明」等共3項缺失。

食安處已當場開立限期改善通知，要求業者須於明年1月5日前完成改善；若屆期複查仍不合格，將依違反《食品安全衛生管理法》，處以新台幣6萬元以上、最高2億元以下罰鍰。此外，該品牌也將被列入高風險業者名單，未來將面臨不定期稽查。

食安處提醒，餐飲業者應嚴守食品衛生規範，相關影像內容即使為拍攝效果或道具，也容易引發民眾誤解，影響公共信任。食安問題無法以玩笑帶過，環境清潔與作業流程仍須落實，才能確保消費者用餐安全。

更多太報報導

韓國IP《Alien Stage》快閃店寫「中國台灣、用五星旗」 LaLaport南港：終止合作

「沒考慮危險就衝去對街處理」 顏瑞昇父女檔發聲：救人是醫師天職

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%