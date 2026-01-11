腳鐐兄弟？蔡正元合照柯文哲…律師嗆：犯罪還引以為傲
政治中心／張予柔報導
國民黨中評委、前立委蔡正元因涉及「三中案」遭判刑3年6月定讞，近日相關動向再度引發輿論關注。繼黨主席鄭麗文在中常會上頒發「實踐一等獎章」給蔡正元，並強調要讓外界記得他是「帶著勳章入獄」後，蔡正元本人昨（10）日在臉書曬出與前民眾黨主席柯文哲的合照，說道「當電子腳鐐遇到電子腳鐐」引起熱烈討論。對此，林智群律師也回應了。
蔡正元（右）在臉書曬出和柯文哲（左）兩人戴著電子腳鐐的照片。（圖／翻攝自蔡正元臉書）
蔡正元在貼文中寫下「當電子腳鐐遇到電子腳鐐」，透露10日下午受柯文哲邀請，參與「土城十講」節目的錄影，兩人談論的主題為《台灣島史記》，特別的是兩人當下都配戴著電子腳鐐。蔡正元還提到，柯文哲曾在台北看守所期間，用一個月時間將《台灣島史記》上中下三冊全部讀完，而自己則花了十年完成寫作，但花了一個月在台北看守所，校對完這套書。錄影結束後，柯文哲還邀請他共進晚餐，邱毅、郭正亮也出席，由周榆修、許甫作陪，蔡正元形容這是一次「難得的聚餐」。
律師林智群在社群發出該貼文的截圖，怒批「戴電子腳鐐還引以為傲，這年頭已經笑貧不笑娼了嗎？」。（圖／翻攝自林智群臉書）
對此，律師林智群隨後在社群平台轉貼相關截圖，直言「犯罪戴電子腳鐐還引以為傲？」更反問「這年頭已經笑貧不笑娼了嗎？」質疑將刑責與司法處分包裝成值得炫耀的象徵，是否已嚴重混淆社會價值。他也提及，「那個北一女區老師看到這個會說什麼廉恥嗎」。
貼文曝光後引起網路怒火，網友痛批毫無廉恥，質疑將犯罪包裝成榮耀。（圖／民視新聞網）
貼文曝光後，網友留言同樣毫不留情，紛紛留言痛批「終於知道什麼是寡廉鮮恥」、「物以類聚」、「把犯罪行為包裝成慷慨赴義」、「現在的罪犯。都可以當作是榮耀了嗎？」、「根本就是毫無廉恥的詐騙集團幹部的合照」、「原來貪汙可以貪到互相取暖，開眼界了」，更有人諷刺，若價值觀繼續錯亂下去，未來是否連電子腳鐐都能成為政治光環。
原文出處：蔡正元合體柯文哲曬「電子腳鐐照」惹議！律師開嗆：犯罪還引以為傲？
