腳麻刺痛如踩碎玻璃！她誤以為椎間盤突出竟是B6中毒
一位女子長期腳麻、刺痛，誤以為罹患椎間盤突出，多次就醫治療卻無效，經中醫師徐國峰檢查後發現，她其實是因長期過量服用維生素B群，導致罕見的B6中毒性功能性神經病變。
徐國峰在臉書粉專分享，這位女子就診時主訴雙腳、臀部發麻，小腿和腳掌前方更有明顯刺痛感，早晨起床時「就像踩在碎玻璃上」。她原以為自己可能罹患椎間盤突出或足底筋膜炎，但經過多種治療都未見改善。
為釐清病因，徐國峰安排女子進行腰椎核磁共振檢查，結果顯示她的腰椎健康，既無滑脫也無突出或病灶。醫師轉而詢問她的日常保健習慣，女子回答：「我每天吃B群，標示上說B6特別高，一天80至100毫克，且每周都會去診所打一次神經營養針。」
徐國峰解釋，維生素B6雖然能協助合成神經傳導物質、穩定代謝並支持免疫功能，是神經的「好朋友」，但劑量過高時會干擾酵素活性，導致神經細胞代謝失衡。最先受影響的是掌管感覺的背根神經節，神經纖維開始萎縮、傳導變慢，患者會出現手腳麻痛、步態不穩等症狀。
「依歐盟食品安全局的建議，成年人每天補充維生素B6的安全劑量是12毫克。」徐國峰表示，這位女子每天攝取的劑量高達80至100毫克，再加上每周的神經營養針，劑量已超過歐洲安全上限的10倍以上，「這不是保健，是慢性神經毒。」
徐國峰提醒，有些人天生代謝較慢，即使服用標準劑量的維生素B6，也可能出現問題，保健品不應有「一體適用」的思維。他指出，近一年來澳洲、歐洲、美國已相繼出現B6中毒案例，情況值得關注。
針對這位女子的治療，徐國峰建議她立即停用所有B群補充品，採取清淡飲食、多喝水、保持充足睡眠，並安排神經傳導檢查與追蹤。他提醒，神經病變需要時間復原，患者必須重新學會感覺，這個過程可能長達6個月才能漸漸恢復正常。
