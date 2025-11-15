腳麻刺痛竟非椎間盤突出！OL長期「暴食」B群 醫：維生素變慢性神經毒

健康中心／程正邦報導

維生素 B6 是一種水溶性維生素，學名為吡哆醇（Pyridoxine）。它在人體內扮演著多種關鍵的輔酶角色，對於維持正常的神經、代謝和免疫功能至關重要。 （示意圖／freepik）

現代人追求健康，大量攝取保健食品已成為日常，然而，錯誤的劑量與迷思，可能將原本「神經營養」的好幫手，轉化成毒害身體的「健康殺手」。中醫師徐國峰近期分享了一個令人震驚的臨床案例：一名長期腳麻、刺痛的A小姐，遍尋骨科、復健科未果，最終發現元凶竟是她每天補充的高劑量維生素B群，導致罕見的功能性神經病變。

徐國峰醫師提醒，維生素B6請小心服用，過量恐變慢性神經毒。（圖／翻攝自徐國峰醫師臉書）

腳底如踩碎玻璃 完美脊椎卻無法解釋的劇痛

徐國峰醫師在臉書分享特殊醫案，在診間遇到A小姐時，她描述的痛苦症狀是雙腳從屁股、大腿到小腿持續發麻，特別是小腿和腳掌前方的刺痛感異常強烈，「早上起來的時候像踩在碎玻璃上。」

廣告 廣告

起初，徐醫師也將懷疑目標指向常見的椎間盤突出或足底筋膜炎。然而，進一步檢查卻推翻了所有假設。腰椎核磁共振（MRI）影像顯示，A小姐的脊椎神經孔道通暢、椎間盤飽滿，堪稱完美，沒有任何結構上的壓迫問題。而超音波檢查更證實，她的足底筋膜厚度僅有2.4毫米，遠低於足底筋膜炎的判斷標準（5毫米以上）。

維生素B6劑量與周邊神經病變發生率。（圖／翻攝自徐國峰醫師臉書）

每日劑量是安全上限10倍：神經營養變神經毒藥

在排除結構性問題後，徐國峰醫師將關注點轉向「代謝」因素。經詢問，A小姐才透露一個關鍵細節：「我每天吃B群，標示上的B6特別高，一天約攝取80至100毫克，而且每週還會去診所打一次神經營養針。」

徐醫師腦中警鈴大作，判定這是典型的維生素B6中毒。他解釋，維生素B6本是神經代謝所需的關鍵營養素，但當劑量一旦過高，就會反過來干擾神經代謝的平衡，對掌管感覺的神經產生毒性，導致手腳出現麻木、刺痛、甚至步態不穩等症狀。這是一種影像學難以辨識的「功能性神經病變」。

維生素 B6 必須在體內轉化為其活性形式 Pyridoxal-5'-Phosphate (PLP) 才能發揮作用。當 B6 過量時，它會與負責激活 PLP 的酵素競爭。導致神經細胞（神經元）內部發生一系列代謝功能障礙，最終造成損傷。出現麻木（Numbness）、感覺異常/刺痛（Paresthesia）、喪失振動感與平衡能力。（圖／翻攝自徐國峰醫師臉書）

科學研究警示：B6過10毫克就有異常風險

徐國峰醫師引用歐盟食品安全局（EFSA）於2023年發布的一份論文報告來佐證此觀點。該研究分析了超過1000名長期補充B6的受試者數據後發現，每日B6攝取量只要超過10至20毫克，就有約1%至2%的受試者出現神經異常症狀；若長期超過200毫克，出現明顯神經病變的比例更高達10%以上。

正因為這些研究結果，歐盟已將維生素B6的每日安全上限大幅下修至12毫克。而A小姐每日攝取的劑量，竟然是歐洲安全上限的10倍以上，這已不再是保健，而是對身體的「慢性神經毒害」。

徐醫師進一步指出，部分人吃高劑量沒事，有些人卻會中毒，關鍵可能在於個人的PNPO與ALPL等基因差異，影響B6在體內的轉換效率。這警示著大眾，保健品的「一體適用」思維存在巨大風險。

徐國峰醫師提醒，購買B群或其他神經類營養品時，務必閱讀標示，若產品標示每日B6含量超過50毫克，應謹慎使用。（圖／翻攝自徐國峰醫師臉書）

劑量決定毒性：醫師呼籲停用並教戰自保

面對全球性的高劑量B6風險，徐國峰醫師語重心長地提醒大眾，必須破除「天然無害」的迷思，因為醫學的真相是「劑量決定毒性」。B6雖然是水溶性維生素，但其毒性並非來自於排不掉，而是直接干擾神經運作。

他建議A小姐立即停用所有口服與注射補充劑，並配合清淡飲食、多喝水及充足睡眠，讓身體進行自我修復，預計需要3至6個月的時間讓神經傳導恢復正常。

徐國峰醫師同時提醒消費者，在購買B群或其他神經類營養品時，務必學會閱讀標示並辨識風險：若產品標示每日B6含量超過50毫克，應謹慎使用。若同時服用多種B群、能量飲或注射營養針，務必留意每日總攝取劑量。一旦出現手腳麻木、刺痛、步態不穩或感覺遲鈍等症狀，應立即停用並尋求專業醫師進行鑑別評估。

更多三立新聞網報導

小沈身陷官司！寶佳少東擲23億併購中工 他揭百億建案火警：超詭異

高市早苗「台灣有事」拒撤回 國台辦怒批：阻撓統一堅決粉碎

相識隔天閃婚！1個月後老婆「這原因」跑了 男向婚友討百萬聘金

2陸客景福宮「公然便溺」畫面瘋傳 韓網怒：超出人類底線！

