腳麻小問題？恐中風！專家揭「這些徵兆」要警覺：或是截肢前奏

隨著秋天的來臨，氣溫逐漸下降，早晚溫差加大，這種變化對於心血管疾病患者尤其具有挑戰性。手腳冰冷、麻木等症狀也隨之而來，這不僅僅是季節轉換的小問題，尤其對於高血壓、高血脂或糖尿病患者，這可能是健康警鐘的響起。

腳麻是許多人在日常生活中常見的問題，其可能的原因多種多樣：

血液不暢通：血管如同交通要道，當血液循環不順暢時，容易造成手腳麻木和冰冷。 神經壓迫：脊椎問題或神經受到壓迫也可能導致類似感覺。 中風前兆：尤其需要警惕的是，單側手腳突然無力或麻木，可能是中風的早期信號。

中風發作迅速，常見症狀包括：單側手腳突然無力或麻木 頭暈、劇烈頭痛 說話困難或面部表情不協調。當這些症狀與手腳冰冷同時出現時，應立刻就醫，因為快速處置是恢復健康的關鍵。

若經常感到頭暈或手腳麻木，以下建議值得參考：

1. 及早就醫：如症狀持續，建議諮詢神經內科專家。

2. 健康調理：中醫調理，如天麻，可能有助於改善症狀並降低中風風險。

3. 運動與伸展：定期運動或拉伸，有助於促進血液循環。

4. 定期健康檢查：特別是心血管疾病高風險族群，定期檢查可有效掌握健康狀況。

若步行時感到腳麻，這可能是周邊動脈阻塞疾病（PAD）的早期徵兆，若不及時處理，可能導致截肢或其他嚴重後果。症狀包括間歇性跛行、腳部冰冷及傷口癒合不良等。

秋冬時節，氣溫波動增加了心血管疾病的風險。通過提高警覺、及時就醫並保持健康的生活方式，我們可以在季節變化中維護健康。專家提醒，任何異常症狀都不應掉以輕心，應即時尋求專業醫療建議。

