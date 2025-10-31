腳麻腳痛藏「心血管病」警訊 醫師教你辨識9個危險信號！

如果腳痛腳腫，多半會以為只是筋膜炎、拉傷或肌肉痠痛，但這些看似尋常的症狀，其實可能是下肢血管出了問題，像是下肢動脈或靜脈栓塞，這兩種危險的血管疾病，若無及時發現與治療，最嚴重需要截肢，甚至有生命危險。

腳麻.腳冰冷.疼痛 恐心血管疾病早期警訊

成大醫院心臟血管科主治醫師 陳則瑋表示 一般來說，如果走路時小腿痠痛、休息後又能緩解，這可能是周邊下肢動脈疾病，主要因為腿部動脈狹窄導致血液供應不足，而如果是某一側小腿突然腫脹與疼痛，就要小心深部靜脈栓塞，血塊堵住了靜脈回流，甚至會引發致命的肺栓塞。

腳麻.腳冰冷.疼痛 恐心血管疾病早期警訊

高雄秀傳醫院新陳代謝科主任 陳昱勳指出下肢腫脹疼痛呢我們要懷疑就是會不會有深層靜脈栓塞，而且這種深層的靜脈栓塞，跟表淺我們肉眼可以看到的靜脈曲張是不一樣的。常好發於有一些自體免疫疾病，或者是臥病在床，或者是久坐或甚至是長期頻繁的搭長途飛機的民眾，都有可能遭遇到這種深層靜脈栓塞。

中年以上成人，如果下肢有麻痛，不一定與心血管有關係。

東元綜合醫院心臟內科主任 卜詩筠表示如果單獨一邊，比如說左腳或右腳單獨一邊的單方的，一個 下肢的腫痛的話，那就很可能是有跟血管方面有問題。 通常我們會關注在說是不是動脈有受到阻塞，或者是靜脈的回流受到阻塞。

腳麻.腳冰冷.疼痛 恐心血管疾病早期警訊

許多人以為腳麻是因為姿勢不良、壓到神經，或年紀大了血液循環差。其實如果經常出現腳麻，腳冰冷 疼痛或走路容易痠脹，尤其是走一段路就得停下休息，這些症狀可能是心血管疾病的早期警訊。主要原因就是當血管內壁，因動脈硬化而狹窄，血液無法順利流向腿部末梢時，組織缺氧、神經受損，就會引起麻木、刺痛或疼痛。這情況被稱為周邊動脈阻塞性疾病。

臺大醫院心臟內科主治醫師/醫學博士 李任光表示周邊動脈血管阻塞疾病其實很多民眾都會輕忽啊，顧名思義就是其實就是我們的周邊的血管有所阻塞。那什麼時候我們的周邊血管容易阻塞，通常有幾件事情特別容易，第一個是糖尿病的患者，那第二個是腎臟功能不好的患者，那第三個是抽菸的族群。

腳麻.腳冰冷.疼痛 恐心血管疾病早期警訊

高雄秀傳醫院新陳代謝科主任 陳昱勳指出周邊的動脈阻塞，尤其是三高糖尿病患者，因為血管啦血流比較不健康，比較不順暢就有可能遇到這種周邊動脈阻塞的狀況，像是糖尿病三高這些患者，我們都要規律定期的追蹤這些血管動脈的健康

台北亞緻診所整形外科專科醫師 吳宗翰表示腳麻跟心血管有絕大的關係，主要是我們的血管會帶我們的養分過去，那靜脈會把一些廢棄物，和一些髒東西從腳或是四肢帶回來，所以跟外科有沒有關係，就要看它需不需要做外科的處置，如果是比較緊急的血管堵住，那當然是要去做一些外科處置。

腳麻.腳冰冷.疼痛 恐心血管疾病早期警訊

腳的血管其實是全身動脈的一部分。如果腿部動脈已經出現阻塞或硬化，往往代表全身血管健康都在亮紅燈。

陽明交大醫院心臟內科主治醫師 李丹英進一步指出如果是動脈的這個血管阻塞，導致這個血流不順的時候，反而流到腳的這個血管跟營養就會不夠，所以你的整體的腳就會變得很冰冷，那就是蒼白，然後摸不到脈搏。

腳麻.腳冰冷.疼痛 恐心血管疾病早期警訊

臺大醫院心臟內科主治醫師/醫學博士 李任光表示如果是血管阻塞的時候，它也會給我們的體內有個訊號，就是說，我們的手麻手痠 腳麻 腳痠，這也都是一個相對應的訊號，甚至有的時候血管阻塞，特別厲害的時候。病人也會覺得，他好像手腳都會相當的冰冷。

腳麻腳痛，或許是血液發出心血管正在老化訊息，醫師提醒別讓小症狀變成大危機，提早檢查、改善生活習慣、控制三高，從腳開始，守護全身血管健康，預防心臟病與中風風險!