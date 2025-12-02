腸病毒不只小孩會中招！成人也可能感染 家中幼童恐受威脅

疾管署今（12／2）日召開例行記者會。疾管署提供



疾管署今（2）日表示，國內腸病毒疫情持續，呼籲家長及教托育人員教導孩童遵循「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，正確肥皂勤洗手，協助孩童維持良好衛生習慣。幼童如經醫師診斷感染腸病毒時，請落實生病不上課，以避免因與其他幼童接觸造成交叉感染。

依據疾管署監測資料顯示，目前處腸病毒流行期，上週門急診就診計1萬1,913人次，與前一週相當；近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A16型及克沙奇A5型。今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例含9例死亡，以感染伊科病毒11型17例為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型各1例，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例；腸病毒疫情傳播風險持續，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

廣告 廣告

疾管署提醒，成人也可能感染腸病毒，惟感染後通常沒有明顯症狀，易疏於防範而傳染給家中幼童，故提醒家人外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，以守護家中嬰幼兒健康。此外，教托育機構及家長應教導學幼童落實正確洗手，並注意居家、學習環境的通風、清潔與消毒。

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫。５歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

更多太報報導

腸病毒疫情升溫！上週19重症、9死 創近6年同期最高

腸病毒流行期來了！滿月女嬰急轉重症送加護 搶救1天不治

新生兒腸病毒重症爆1例！女嬰「出生4天」中招 併發腦炎住院