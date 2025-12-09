腸病毒不只會發燒！新生兒若「體溫過低」快送醫 疾管署：今年已奪9命創紀錄

腸病毒仍破萬且重症死創新高，疾管署籲勿掉以輕心。 圖：疾管署／提供

[Newtalk新聞] 國內腸病毒疫情雖降溫，但上週就診仍破萬人，且重症死亡數創6年同期新高。疾管署示警，社區目前流行克沙奇A16型及A6型這兩類病毒，新生兒更是重災區，今年重症中有15例為新生兒。家長需注意，染病嬰兒除發燒，若出現「低體溫」、活力不佳等徵兆恐是重症前兆，應立即送醫，以免病程快速惡化危及生命。

疾管署今(9)日表示，依據監測資料顯示，國內腸病毒疫情目前雖呈下降趨勢，但第49週(11/30-12/6)門急診就診計10,438人次，較前一週12,198人次下降14.4%，仍處流行期。近四週實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A16型及克沙奇A6型為多，這兩型病毒在社區中活動頻繁，民眾仍須保持警覺。

疾管署指出，今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，含9例死亡，創下近6年同期最高紀錄。其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例就累計15例，病毒型別以感染伊科病毒11型達17例最多，其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型各1例。疾管署強調，腸病毒疫情傳播風險持續，民眾應密切留意新生兒及幼童健康狀況。

疾管署進一步強調，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或「低體溫」、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命。因此一旦發現嬰兒有上述症狀，務必儘速就醫。此外，5歲以下嬰幼童同為重症高危險群，若有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，也應立即送大醫院。

疾管署說明，腸病毒流行期間，家長及教托育人員應加強學童正確勤洗手、生病在家休息等觀念。大人外出返家則務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，亦應以肥皂正確洗手，以降低病毒傳播風險。環境部分應注意清潔與通風，時常清洗、消毒幼兒常接觸的物品及玩具。家中幼童如經醫師診斷感染腸病毒，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，防範交叉感染。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

