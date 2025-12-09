腸病毒仍在流行期！今年重症創6年新高 其中9例死亡

疾管署今（9）日發布最新腸病毒疫情監測報告，雖然近期疫情呈下降趨勢，但仍處於流行期，今年已累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，其中9例死亡，為近6年同期最高。

依據疾管署監測資料顯示，第49週（11月30日至12月6日）腸病毒門急診就診計10,438人次，較前一週（12,198人次）下降14.4%，但仍處於流行期。近四週實驗室監測結果顯示，社區腸病毒以克沙奇A16型及克沙奇A6型為主要流行病毒株。今年累計的19例腸病毒感染併發重症確定病例中，以感染伊科病毒11型最多，達17例，其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型各1例。

廣告 廣告

疾管署特別提醒，在今年的腸病毒重症病例中，新生兒感染併發重症確定病例高達15例，顯示新生兒為高風險族群。腸病毒疫情傳播風險持續存在，民眾應特別留意新生兒及幼童的健康狀況，並警覺腸病毒重症前兆病徵。

近四週實驗室監測結果顯示，社區腸病毒以克沙奇A16型及克沙奇A6型為主要流行病毒株。（圖／疾管署）

疾管署強調，腸病毒流行期間，家長及教托育人員等幼兒照顧者，應注意居家及學習環境的清潔與通風，時常清洗、消毒幼兒常接觸的物品及玩具，並保持手部衛生、避免接觸感染者。有疑似症狀應儘速就醫，並於流行期間減少出入公共場所。家中幼童如經醫師診斷感染腸病毒，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以防交叉感染。

對於家中有新生兒的家庭，疾管署提醒大人外出返家應先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，亦應以肥皂正確洗手，以降低病毒傳播風險，保護孩童健康。新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命。

今年累計的19例腸病毒感染併發重症確定病例中，以感染伊科病毒11型最多，達17例。（圖／疾管署）

疾管署呼籲，5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

民眾如需了解更多腸病毒防治相關資訊，可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）「腸病毒防疫專區」查閱，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢，以獲取最新防疫資訊及專業諮詢服務。

延伸閱讀

國產泡麵排行榜出爐！濃郁湯頭、香辣口感仍是市場主流

賴清德關心日強震「隨時準備提供協助」 網傻眼：台南屋頂自己爬

青森強震增至35傷 日民眾寒冬中驚恐避難「憶起311海嘯」