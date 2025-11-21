腸病毒來勢洶洶！1個月大女嬰感染併發重症亡 加強防護這樣做

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】疾病管制署11月18日表示，國內新增一例腸病毒感染併發重症死亡病例，為中部一個月大女嬰，11月上旬因食慾及活力不佳，送醫收治於小兒加護病房，次日出現意識改變、休克，急救後仍不幸死亡。經通報檢驗後確認感染伊科病毒11型併發重症。依據疾管署監測資料顯示，近期腸病毒疫情上升，11月9日至15日門急診就診計11,223人次，較前一週（10,806人次）上升3.9%，達流行閾值（11,000人次），研判已進入流行期。

嬰幼兒為腸病毒重症高風險且病程快速 需留意重症前兆

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫。

廣告 廣告

五歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

落實手部衛生四要點 成人務必留意以免傳染給幼兒

疾管署提醒，國內已進入腸病毒流行期，成人及小孩皆有可能感染腸病毒，尤其成人感染腸病毒後通常沒有明顯症狀，易疏於防範而傳染給家中幼兒，因此呼籲大人小孩皆應保持警覺，持續落實個人手部衛生，包括：

請教托育機構人員及家長加強教導學童養成良好個人衛生習慣，尤其是「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」以肥皂或洗手乳勤洗手，且要確實做到「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以降低腸病毒傳播的風險。 籲請民眾外出返家後務必先更衣；摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。 孕婦及新生兒照顧者應避免出入人潮擁擠及空氣不流通的公共場所，並儘量不要與有症狀的人接觸。 家中嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。如有出現重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，降低重症風險。

【延伸閱讀】

腸病毒重症病例創6年新高！疾管署籲：新生兒與孕產婦為防護重點

連假出遊提高傳播風險！疾管署籲腸病毒感染「這些異常」千萬別輕忽



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66860

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw