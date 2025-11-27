腸病毒入冬反常燒！9人重症死亡，專家：恐延燒到明年，大人別輕忽

近期全台腸病毒疫情再起。相較於過往流行期多落在夏天至秋初，現在即將入冬，腸病毒疫情卻反常呈現持續上升趨勢。為何入冬腸病毒疫情仍持續燒？大人也需要注意嗎？

國內腸病毒疫情持續「發燒」。根據疾管署統計，11月16日～11月22日腸病毒門診、急診統計就診為1萬1,893人次，與前一週1萬1,444人次相比，增加3.9%。現階段社區流行腸病毒型別以克沙奇A16型為主，其次為克沙奇A6型及克沙奇A5型。

在今年的腸病毒感染者中，共計19例併發重症確定病例，全部重症中有9例死亡。其中以感染伊科病毒11型轉重症人數最多，有17人，新生兒即佔約15例，而克沙奇A16型及克沙奇B5型則各有1人。

腸病毒入冬逆勢增加，竟是3元兇導致！

一聽到腸病毒，多數人都會直覺認為這是發生在夏天的疾病，因此今年入冬腸病毒疫情持續燒，也讓不少人感到疑惑。對此，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，腸病毒的活躍與否與氣溫有很大關聯性，氣溫高，病毒就愈活躍。這也是為何每年到了4～5月天氣轉暖，第一波腸病毒就蠢蠢欲動的原因。

不過，由於受全球暖化影響，入秋至今氣溫仍偏高，甚至有連續幾天高達27°C的「好天氣」，也讓喜歡偏熱環境的腸病毒順利繁殖。除了氣溫偏高外，天熱戶外活動多、新冠疫情後人與人接觸增加，連帶讓腸病毒有機可趁。

腸病毒的「型別轉換」也是增加感染數的一大主因。黃高彬指出，像前陣子腸病毒伊科11型流行，克沙奇A16型及克沙奇A6型的感染相對減少，但等到感染者減少到一個程度時，從未感染過的人就成了會被感染的「可感宿主」。這群可感宿主對克沙奇A16型缺乏免疫力，因此未來出現新一波感染的風險就會提高。

現階段鄰近的中國、香港、泰國等國腸病毒病例數也高於去年同期，與台灣的疫情呈現上升趨勢相同，唯有日本感染數下降。黃高彬表示，依照目前氣溫下降的情況來看，腸病毒預估要等到明年1月多才會趨緩。

孩童免疫力較差最危險，大人感染也會很嚴重嗎？

相較於嬰幼兒及孩童免疫力較差，感染腸病毒後較容易出現重症，成人免疫力較佳，感染後併發重症機率微乎其微，但也不能完全掉以輕心。因成人若頻繁接觸感染腸病毒的幼童，仍可能出現喉嚨痛、低燒等輕微症狀。

為降低克沙奇A16型找上門的風險，黃高彬建議，民眾家中若有學齡前幼童，應維持勤洗手的好習慣，同時應時常清洗及消毒幼兒常接觸的物品與玩具，可以10公升清水兌100毫升漂白水製成的消毒液擦拭，並保持環境通風。

他也強調，腸病毒流行型別會隨時間改變，家長應隨時注意目前流行的腸病毒屬於哪一型別，才能做好更萬全的防護與準備。另因5歲以下幼童為腸病毒重症高危險群，如果小孩經醫師診斷確認為腸病毒後，出現嗜睡、意識不清、手腳無力、呼吸急促或持續嘔吐等重症前兆，應儘速送醫治療。

