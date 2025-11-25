腸病毒再升溫！新生兒重症最多 專家示警：這些警訊一出立刻就醫
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導
腸病毒疫情持續升溫！疾病管制署今（25）日公布最新監測資料指出，上週（11月16日至11月22日，第47週）腸病毒門急診就診人次達11,893人，較前一週的11,444人增加3.9%，疫情仍呈上升趨勢。雖然上週未新增重症個案，但今年迄今已累計19例腸病毒併發重症，其中9例死亡，創下近六年同期新高。
在確診重症病例中，以伊科病毒11型為主，其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型，而新生兒確診重症達15例，為最主要受害族群。
疾管署提醒，腸病毒易在家庭、校園、安親班、托嬰中心及室內兒童遊戲區等人潮密集、互動頻繁的場所傳播，其中五歲以下嬰幼兒為高風險族群。家長需留意腸病毒重症前兆，包括：嗜睡、意識不清、活力下降、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（突發性肌肉收縮或無故驚嚇）、持續嘔吐，以及呼吸急促或心跳加快等。一旦發現上述症狀，應儘速送往大型醫院就醫。
疾管署也呼籲家長與教托育人員，協助幼童養成良好衛生習慣。外出返家後應先更換衣物，並在接觸、擁抱或餵食嬰幼兒前務必正確洗手。同時，應定期清洗與消毒幼兒常接觸的物品與玩具，保持活動空間通風；在疫情期間也宜避免帶幼童前往人潮擁擠的公共場域，並落實「生病在家休息」原則，以降低感染風險。
