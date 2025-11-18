腸病毒冬季進入流行！疾管署揭原因
[NOWnews今日新聞] 中部新增1名一個多月大嬰兒有早產情況，9月下旬出生，於11月上旬出現食慾跟活動力下降，急診就醫時發現血壓偏低，後續發現發炎指數上升等，住院隔天個案有意識狀態改變，當日不幸過世，研判是休克造成。至於腸病毒大多是夏季，但今年是進入冬季後開始出現流行，疾管署副署長曾淑慧說，這是與腸病毒型別轉換有關。
疾管署防疫醫師林詠青今（18）日提到，中部一個多月大的嬰兒本身有早產情況，於9月下旬出生後，在11月上旬開始出現食慾、活動力下降，尿量也有減少。送到醫院急診，發現血壓偏低、抽血檢查發炎指數、肝功能指數上升，加上白血球增加感染，還有血小板低下及凝血功能異常。
林詠青指出，醫師當時懷疑有敗血症，收住加護病房後，住院隔天個案有意識改變，加上血壓量不到，急救後也無改善，個案在當日不幸過世，醫師研判死因是休克造成。後續檢出伊科病毒11型。
今年腸病毒冬季開始流行 疾管署：流行型別轉換
今年腸病毒在進入冬季後開始流行，曾淑慧提到，先前所流行的病毒株以伊科11型為主，主要感染對象是新生兒；但對幼兒而言，或較大的小孩而言，仍可能會感染，但症狀較為不明顯，相對監測上也比較不會有腸病毒個案發生。
曾淑慧說，目前流行的型別的轉為克沙奇A型，如A16或A5等，感染後幼兒可能會有手足口症、咽峽炎等症狀。
曾淑慧分析，主要是因為病毒型別的轉換，過去幾年確實也有也有在入冬後才有腸病毒進入流行期的情況，包括2016年、2018年及2024年，預期未來幾週腸病毒個案增加，可能會到1月下旬都持續有流行。
疾管署提醒，國內已進入腸病毒流行期，呼籲大人小孩皆應保持警覺，持續落實個人手部衛生，並請教托育機構人員及家長加強教導學童養成良好個人衛生習慣，尤其是「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」以肥皂或洗手乳勤洗手，且要確實做到「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以降低腸病毒傳播的風險。
成人及小孩皆有可能感染腸病毒，疾管署說明，尤其成人感染腸病毒後通常沒有明顯症狀，易疏於防範而傳染給家中幼兒，籲請民眾外出返家後務必先更衣；摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。
資料來源：疾管署
