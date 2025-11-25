腸病毒創6年新高！已累計19例重症9死 嬰幼兒應多留意

國內腸病毒疫情持續升溫，疾病管制署今（25）日公布最新監測數據顯示，目前已進入流行期且疫情仍在上升中，今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，其中9例死亡，為近6年同期最高，呼籲家長及教托育機構提高警覺。

國內腸病毒疫情持續升溫，疾病管制署今（25）日公布最新監測數據顯示，目前已進入流行期且疫情仍在上升中。（圖／報系資料照）

疾管署監測資料指出，第47週（11月16日至11月22日）門急診就診計11,893人次，較前一週（11,444人次）上升3.9%。近四週實驗室監測結果顯示，社區腸病毒以克沙奇A16型為主，其次為克沙奇A6型及克沙奇A5型。今年重症病例中，感染伊科病毒11型佔17例最多，其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型各1例，其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例已累計15例。

廣告 廣告

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，無論成人或小孩都有感染風險。家長及照顧者出外返家後，應先更衣，在摟抱、餵食嬰幼兒前務必以肥皂或洗手乳正確洗手，並時常清洗及消毒幼兒常接觸物品及玩具，保持活動空間環境通風，降低嬰幼兒感染機會。

腸病毒傳染力強，無論成人或小孩都有感染風險。（示意圖／Pixabay）

疾管署特別強調，新生兒感染腸病毒可能出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重時可能威脅生命。5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，應留意嬰幼童健康狀況。

疾管署呼籲，若發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。有關腸病毒防治相關資訊可至疾管署全球資訊網「腸病毒防疫專區」查閱，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

延伸閱讀

影/「行照」聽成台語「先走」 新竹翁慘遭2警拔槍壓制

影/國1煉獄！「二氯乙烷」罐車4追撞4傷 紫爆20公里

前議員林穎孟涉貪供出同夥！辦公室主任遭起訴