腸病毒升溫！50天通報124學童感染 苗栗縣緊急加強監控

苗栗縣府統計顯示，自民國114年12月1日至115年1月20日的50天期間，全縣共有113所學校通報學生感染腸病毒達124人，疫情呈現上升趨勢。教育處統計資料指出，這124名通報個案均為感染腸病毒但未併發重症，症狀包括手足口病或疱疹性咽峽炎。苗栗縣長鍾東錦針對腸病毒疫情升溫發出指示，要求教育處與衛生局強化監控通報機制，確保學童健康安全。

苗栗縣50天內有124名學童通報腸病毒，顯示疫情升溫。(圖/資料照)

苗栗縣衛生局長楊文志說明，將透過傳染病通報系統持續監測疫情，目前苗栗縣設有4名定點醫師及4個定點檢採系統，用以掌握全縣腸病毒就診與通報趨勢。衛生局按週彙整分析疫情資料，針對異常波動或疑似群聚事件即時啟動追蹤與查核機制。

衛生局進一步說明停課標準，一旦出現腸病毒71型檢驗陽性個案、腸病毒D68型感染併發重症確定個案，或年齡在3個月以上的腸病毒感染併發重症個案時，該行政區內學前教托育機構，同一班級在7日內有兩名以上兒童經醫師臨床診斷為腸病毒、手足口病或疱疹性咽峽炎感染，該班級應停課停托7日。值得注意的是，苗栗縣自民國113年5月迄今無重症個案，因此未發生因腸病毒疫情停課情事。

預防腸病毒最好方法之一是養成正確洗手習慣。（圖／Photo AC）

教育處為避免影響兒童健康、受教權及家庭生活，已請學校及幼兒園加強防治措施。教育處特別要求持續向幼兒照顧者宣導，尤其是隔代教養家庭或新住民等族群，強化腸病毒預防觀念，包含正確洗手、生病不上課等基本防疫知識。教育處也提醒照顧者應密切觀察腸病毒病童的病情發展，倘出現重症前兆病徵，應儘速送往大醫院就醫。

社會處則函請全縣各托嬰中心，於明顯處張貼腸病毒防治宣導資訊，並提醒家長務必落實「生病不上學、不送托」原則。社會處要求托嬰中心，出現手足口疹或發燒症狀的幼兒應立即就醫並通知送托單位，如接獲通報應依規定通報衛生局及社會處，並依「托嬰中心感染管制手冊」相關規定落實辦理。

