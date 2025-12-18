生活中心／綜合報導

雖然腸病毒疫情已逐漸脫離流行高峰，但小兒科門診仍持續湧現就診人潮，顯示病毒仍在社區中活躍，醫師提醒，除了落實勤洗手、環境清潔等基本防疫措施外，維持腸道健康、穩定免疫力，也是日常不可忽視的關鍵。

腸病毒疫情雖脫離流行期，但小兒科看診的大小朋友，還是不計其數，疾管署統計，光是12/7到12/13單週，就診人次就破萬，除了勤洗手、環境清潔，避免交叉感染，醫師也提醒，要多注意腸道健康。

小兒科醫師 林筱琪：「如果腸道健康，腸道的菌蟲是穩定的話，環境相對的也會比較平衡一點點，那對外界的刺激、我們的發生的反應 ，也會相對的比較平衡，所以其實我們可以在小朋友日常生活中，適度的補充一些好菌，那就可以去調節免疫力、減少發炎的反應。」

腸病毒單週就診人次破萬 醫師呼籲：穩定腸道是防護關鍵

小兒科醫師林筱琪建議，可適度補充好菌，調節免疫力。（圖／民視新聞）

強化自體免疫力，讓好菌對抗壞菌，但醫生也點出許多家長盲點，常常等到小朋友生病了，才來補充益生菌，那就太晚了，建議從日常做好保養，挑選益生菌時，最好留意菌株來源，是否通過國際標準，有安全性評估，不是菌種越多就越好。





小兒科醫師 林筱琪：「像是娘家益生菌NTU-101，菌株來源清楚，來自於台灣人體，所以適合台灣人體質，也有通過國際高規格標準的安全性評估的專利菌株，配方相對單純，又有科學實證背書的效果，所以非常適合孩子作為日常或長期的消化道保養。」

娘家益生菌NTU-101，菌株來源清楚。（圖／民視新聞）

娘家益生菌NTU 101，分離自台灣4000多位健康新生兒消化道，不僅適合台灣人體質、而且通過美國FDA專利菌株核准及最高規格的GRAS安全驗證，不僅耐胃酸、耐膽鹽，有高達95%的定殖率，配方含有機能性寡糖益生質，7天就能養出4倍好菌，科學實證可以提升保護力6倍，真正做到安全又有效，是作為孩子長期消化道保養的好選擇。





原文出處：腸病毒單週就診人次破萬 醫師呼籲：穩定腸道是防護關鍵

