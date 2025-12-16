腸病毒單週就診破萬人次！暫時脫離流行期

▲疾管署副署長林明誠說明，腸病毒目前已經脫離流行期。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 疾管署今（16）日表示，國內腸病毒雖然已脫離流行期，但仍有多種腸病毒持續在社區活動。疾管署副署長林明誠提醒，仍要保持警覺，因為2023年也有腸病毒疫情上下波動持續3個月，要落實良好衛生習慣。

林明誠說，國內腸病毒目前脫離流行，但近期仍有多種型別的腸病毒持續於社區活動，提醒家長及教托育人員仍應保持警覺，教導學童落實以肥皂正確洗手等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風、清潔與消毒。

依據疾管署監測資料顯示，第50週(12月7日至12月13日)門急診就診計1萬283人次，較一週下降3.7%，腸病毒疫情下降且連續2週就診人次低於流行閾值，研判脫離流行期；近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A4型。

腸病毒發病後一週內傳染力最高 疾管署：酒精效果有限

今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例(含9例死亡)，以感染伊科病毒11型(17例)為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型(各1例)，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例。

疾管署表示，目前腸病毒疫情雖脫離流行期，就診人次仍多且腸病毒持續於社區活動，社區仍具疫情傳播風險，呼籲民眾留意新生兒及幼童健康狀況與腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，腸病毒感染者在發病後一週內傳染力最高，家中幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會，此外，即使痊癒後腸病毒仍會隨著糞便排出達8到12週之久，因此痊癒後仍應請學幼童注意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟，以避免將病毒傳染給其他人。

另須注意酒精對腸病毒效果有限，平時可使用濃度500 ppm的含氯漂白水(10公升清水+100毫升含氯漂白水)進行一般環境消毒，降低病毒傳播風險。

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫。

5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

