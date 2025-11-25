腸病毒嚴峻 3歲以下當心

疾管署署長羅一鈞表示，腸病毒疫情已於上周正式進入流行高峰期。（馮惠宜攝）

國內腸病毒仍處流行期且疫情持續上升，疾管署統計，上周門急診就診計1萬1893人次，較上一周上升3.9％。今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，含9例死亡，以感染伊科病毒11型（17例）為多，為近6年同期最高，其中新生兒腸病毒重症病例累計15例。

疾管署長羅一鈞25日表示，腸病毒疫情已於上周正式進入流行高峰期，每周急、門診就診人次維持在1萬1000人，預估高峰將延續至明年1月中、下旬，並可能於跨年前後達到最高峰。他提醒，近期主要流行病毒株已從容易引發新生兒重症的伊科11型，轉變為更易造成3歲以下幼兒重症的克沙奇病毒，家長需特別提高警覺。

廣告 廣告

在病毒型別改變之下，高風險族群也重新洗牌，由先前的「新生兒最易重症」轉變為「3歲以下幼兒與學齡前族群」最需注意。羅一鈞提醒，一旦幼兒出現肢體無力、嗜睡、持續呆滯、抽搐或突然昏睡等前兆應立即送醫。

另國內M痘疫情升溫，疾管署公布，國內11月已新增7例本土M痘確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部南部各1例，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿＠等症狀，經醫師評估後採檢通報，個案多為散發病例，但也有部分個案有流病相關性。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年11月24日，累計確診504例病例（469例本土及35例境外移入）。其中今年確診共52例（45例本土及7例境外移入）。

疾管署副署長曾淑慧指出，M痘潛伏期可長達21天，接種疫苗是目前最有效預防方式。接下來就是感恩節、耶誕、跨年等假日聚會活動高峰，呼籲高風險族群務必盡速完成2劑公費M痘疫苗接種。