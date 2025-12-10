腸病毒大流行！今年奪9命創6年新高 桃園92班停課

疾管署表示，國內腸病毒仍處流行期，今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例（含9例死亡）。另外桃園市政府也指出，近五周因腸病毒停課的班級達92班，呼籲學童注意個人衛生及加強環境清潔，並落實「生病不上學」的防疫措施。

疾管署稱，目前腸病毒疫情呈下降趨勢，第49周（11月30日至12月6日） 門急診就診計10438人次 ，較前一周（12,198人次）下降14.4%，仍處流行期；今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例（含9例死亡），以感染伊科病毒11型（17例）為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型（各1例），為近6年同期最高。

疾管署特別呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫。

另5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，家長需留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

桃園市衛生局則提到，114年截至12月1日共累計停課607班，近五周因腸病毒停課的班級達92班，因腸病毒型別多元且傳染力極高，且在發病後1周內傳染力最強，容易透過飛沫或接觸在校園及機構中傳播，因此幼童如經醫師診斷感染腸病毒，應落實「生病不上學」的防疫措施，避免前往補習班、安親班或其他人潮聚集場所。

桃園市衛生局補充，腸病毒並非只會感染幼兒，大人也可能得腸病毒，只是症狀通常較輕微，與一般感冒不易區分，衛生局提醒，家長返家後應先更換衣服並洗手，再接觸家中幼兒，可避免腸病毒傳播。

