腸病毒奪9命創6年新高！上週1.2萬人擠爆診所 疾管署：疫情仍在流行期

腸病毒重症釀9死創6年新高，疾管署籲成人接觸幼兒前務必洗手，嚴防傳染。 圖：疾管署／提供

[Newtalk新聞] 雖然時序入冬，但國內腸病毒疫情尚未停歇，疾管署示警，上週全台近1.2萬人擠爆診所，而今年已累計19例重症含9死，創近6年同期新高，其中多達15例為新生兒。成人恐成無症狀傳播者，接觸幼兒前務必更衣洗手。若5歲以下幼童出現嗜睡、肌抽躍等徵兆，應儘速就醫，以免錯失治療黃金期。

疾管署今(2)日表示，國內腸病毒疫情持續，依據監測資料顯示，目前仍處流行期。第48週(11/23-11/29)門急診就診計11,913人次，與前一週的12,161人次相當。近四週實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A16型及克沙奇A5型。值得注意的是，今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，其中含9例死亡，數據顯示為近6年同期最高。重症病例中以感染伊科病毒11型17例最多，其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型各1例。

疾管署指出，在今年的重症病例中，新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計達15例，顯示疫情傳播風險持續。疾管署進一步強調，成人也可能感染腸病毒，雖然感染後通常沒有明顯症狀，但容易因此疏於防範而傳染給家中幼童。因此，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵，家人外出返家後務必先更衣，在摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，以守護家中嬰幼兒健康。同時，教托育機構及家長應教導學幼童落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，並注意居家、學習環境的通風、清潔與消毒。

疾管署說明，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，若未及時治療，可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命。一旦發現上述症狀，務必儘速就醫。此外，5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，幼童如經醫師診斷感染腸病毒時，請落實生病不上課，以避免因與其他幼童接觸造成交叉感染。

疾管署提醒，家長請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍，也就是「無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮」、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。有關腸病毒防治相關資訊可至疾管署全球資訊網「腸病毒防疫專區」查閱，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

