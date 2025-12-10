腸病毒奪9命創6年新高！新生兒現「低體溫」恐重症前兆

根據衛生福利部疾病管制署最新監測資料顯示，國內腸病毒疫情雖呈現下降趨勢，但仍處於流行期間。上週全國門急診就診人次達10,438人次，較前一週下降14.4%。

今年腸病毒感染併發重症確定病例累計19例，死亡人數達9例，為近六年同期最高紀錄。桃園市疫情尤為嚴峻。根據桃園市衛生局統計，近五週因腸病毒停課的班級數已達92班，今年累計停課班級更突破600班，顯示疫情在校園間快速蔓延。第49週桃園地區腸病毒門急診就診人次為1,490人次，雖較前週減少，但仍處於高檢測期。

疾管署指出，目前社區主要流行克沙奇A16型及A6型病毒。在重症個案中，以伊科病毒11型為主，累計17例，對新生兒威脅極大。新生兒腸病毒感染併發重症確定病例已累計15例，病程進展迅速，可能引發心肌炎、腦炎或多重器官衰竭。醫療專家特別提醒，新生兒感染腸病毒後若出現低體溫、活力不佳、喝奶量減少等症狀，可能是重症前兆。

五歲以下嬰幼童為重症高危險群，若出現嗜睡、意識不清、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等任一症狀，應立即送往大醫院接受治療。防疫單位呼籲，腸病毒發病後一週最具傳染風險，家長務必落實「生病不上學」原則。

成人外出返家應先洗手並更換衣物，再接觸家中幼兒。幼教機構需每日以1,000ppm漂白水進行環境消毒，並落實洗手五步驟。

衛生局強調，家中幼童如經診斷感染腸病毒，務必在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以防範交叉感染。民眾如需相關資訊，可至疾管署全球資訊網查詢或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

