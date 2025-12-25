腸病毒奪9命！伊科病毒攻擊嬰幼兒 3症狀快就醫

雖然目前國內腸病毒疫情呈現下降趨勢，不過社區傳播風險仍持續。（圖／pexels）





根據疾管署最新統計數據，今年台灣已累計19例腸病毒重症病例，9例死亡，又以新生兒為多，且多數為「伊科病毒11型」，為近6年同期最高。疾管署提醒，雖然目前國內腸病毒疫情呈現下降趨勢，不過社區傳播風險仍持續，籲請民眾落實肥皂勤洗手及環境清消。

依據疾管署監測資料顯示，第50週（12月7日至12月13日）門急診就診計10,283人次，較一週（10,675人次）下降3.7%，腸病毒疫情下降且連續2週就診人次低於流行閾值（11,000人次），研判脫離流行期。

疾管署指出，今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例（含9例死亡），以感染伊科病毒11型（17例）為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型（各1例），為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例。目前腸病毒疫情雖脫離流行期，惟就診人次仍多且腸病毒持續於社區活動，社區仍具疫情傳播風險，呼籲民眾留意新生兒及幼童健康狀況與腸病毒重症前兆病徵。

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫；5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

疾管署提醒，腸病毒感染者在發病後一週內傳染力最高，家中幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會，此外，即使痊癒後腸病毒仍會隨著糞便排出達8到12週之久，因此痊癒後仍應請學幼童注意個人手部衛生，以避免將病毒傳染給其他人。

