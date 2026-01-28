腸病毒好發季節到來，苗栗縣學童近50天通報病例124人，教育處要求加強學生手部清潔。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

冬季步入腸病毒浩發季節，苗栗縣從民國114年12月1日起50天中，通報學生感染腸病毒人數達124人，由於外縣市傳出因疑似腸病毒未即時通報而擴大群聚案例，苗栗縣長鍾東錦特別指示，教育處落實「生病不上學、不上托」，出現手足口疹或發燒等症狀應立即就醫並依規定通報，並請衛生局加強疫情監測，如果發現符合要件一律停課，確保孩童健康。

教育處表示，從民國114年12月1日至115年1月20日校安通報學生患病人數，共有113所學校通報，感染腸病毒、非併發重症，如出現手足口病或疱疹性咽峽炎人數達124人，顯示腸病毒進入冬季好發季節，感染情況有上升趨勢。

衛生局長楊文志表示，將加強疫情監測與即時通報掌握，持續透過傳染病通報系統，包括苗栗縣4名定點醫師及4個定點檢採系統，來掌握全縣腸病毒就診與通報趨勢，按週彙整分析疫情，針對異常波動或疑似群聚事件即時啟動追蹤與查核。

衛生局強調，一旦出現「腸病毒71型檢驗陽性個案」、「腸病毒D68型感染併發重症確定個案」或「年齡在3個月以上的腸病毒感染併發重症個案」時，該行政區內的學前教托育機構，同一班級在7日內有兩名以上兒童經醫師臨床診斷為腸病毒、手足口病或疱疹性咽峽炎感染，該班級應停課停托7日。而苗栗縣自民國113年5月迄今，無重症個案故無因腸病毒疫情停課情事發生。

教育處因應腸病毒疫情升溫，為避免影響兒童健康、受教權及家庭生活，請學校及幼兒園加強防治作為，包括持續加強宣導幼兒照顧者，特別是隔代教養家庭或是新住民等族群腸病毒預防觀念，包含正確洗手、生病不上課等，並提醒照顧者應密切觀察腸病毒病童的病情發展，倘出現重症前兆病徵，應儘速送往大醫院就醫。

社會處則函請全縣各托嬰中心，於明顯處張貼腸病毒防治宣導資訊，並提醒家長務必落實「生病不上學、不送托」，出現手足口疹或發燒症狀應立即就醫並通知送托單位。如接獲通報應依規定通報衛生局及社會處，依「托嬰中心感染管制手冊」相關規定落實辦理。

