腸病毒專攻1族群 羅一鈞：跨年將達最高峰

[NOWnews今日新聞] 國內腸病毒仍處流行期且疫情持續上升，疾管署長羅一鈞對此表示，腸病毒疫情已於上周正式進入流行高峰期，預估高峰將延續至明年1月中、下旬，並可能於跨年前後達到最高峰，提醒近期主要流行病毒株已從容易引發新生兒重症的伊科11型，轉變為更易造成3歲以下幼兒重症的克沙奇病毒，家長需特別提高警覺。

根據疾管署統計，上周門急診就診計1萬1893人次，較上一周上升3.9％。今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，含9例死亡，以感染伊科病毒11型（17例）為多，為近6年同期最高，其中新生兒腸病毒重症病例累計15例。

羅一鈞表示，近期主要流行病毒株，已從容易引發新生兒重症的伊科11型，轉變為更易造成3歲以下幼兒重症的克沙奇病毒，提醒，一旦幼兒出現肢體無力、嗜睡、持續呆滯、抽搐或突然昏睡等前兆應立即送醫。

