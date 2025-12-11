腸病毒拉警報「雙北139班停課」！趨緩時間點曝光

生活中心／李明融報導

國內腸病毒疫情目前處於流行期間，根據疾管署統計顯示，全國腸病毒感染併發重症確定病例已累積19例，死亡人數達9例，寫近6年以來同期新高紀錄。疫情持續升溫，且病毒主要在校園間傳播，雙北校園也發出停課通知，台北市與新北市停課班級數分別為15班及124班，新北就有123班幼兒園停課，疾管署指出，5歲以下嬰幼童，是腸病毒重症的高危險群，提醒家長多留意是否有相關症狀，預估要到寒假疫情才會趨緩。

近期為腸病毒流行期，疾管署提醒家長留意孩童身體狀況。（圖／民視新聞）疾管署表示，今年疫情呈現反常現象，以往都是在夏天開始流行，今年卻是在秋末開始升溫，去年至今年1月的流行株以克沙奇A型為主，今年2月起則轉為伊科病毒11型為主要流行株，近期又再度轉回克沙奇A型流行，且主要在校園間傳播，讓防疫工作面臨更大挑戰；新北市教育局統計，11月1日至今，幼兒園因腸病毒停課達123班，國小停課1班，台北市教育局統計則是15班停課，包括幼兒園7班、國小5班及完全中學3班。教育局強調，停課都屬預防性質，目的是避免疫情在班級內擴散，疾管署推估，疫情可能於明年1月中旬至1月底寒假期間，隨學生暫停上課後才會逐漸趨緩。

疾管署指出，5歲以下嬰幼童是腸病毒重症的高危險群；尤其新生兒若感染，初期可能僅有低溫或食慾不振等輕微症狀，但隨後可能在數日內進展為心肌炎、肝炎、多發性器官衰竭等重症，家長需更留意，另外，若新生兒感染腸病毒可能出現「低體溫」、活力不佳、喝奶量變少等情形，這些恐怕是腸病毒重症前兆，未及時治療恐怕發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能還會威脅生命，因此若有以上症狀，請務必盡速就醫。

