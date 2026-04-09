腸病毒本週反轉升溫 估6月高峰單週就診逾1萬人次

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腸病毒好發季即將來臨，疾管署發言人曾淑慧今天(9日)表示，預估本週起腸病毒疫情將反轉，由低點逐步上升，預估4月中下旬每週門急診就診突破5千人次，5月後疫情快速爬升，6月達流行高峰，屆時單週就診恐逾1萬人次。她並提醒，腸病毒重症發生病例風險持續，家長要特別留意嬰幼兒是否出現重症徵兆。

台灣腸病毒疫情呈低點波動，根據疾管署最新監測資料統計，上週門急診就診為2,880人次，較前一週下降4.2%。

疾管署發言人曾淑慧9日接受央廣訪問時指出，預估腸病毒疫情自本週起便會反轉上升，5月後疫情加速升溫，6月達到高峰，屆時單週就診將逾1萬人次。她說：『(原音)目前國內腸病毒的疫情處於低點，但是隨著清明連假結束以後以及學校恢復正常上課，預計會從這一週開始，腸病毒的疫情會呈現反轉，會由低點逐步回升。我們預估4月中下旬每週的健保急門診就診人次可能會突破5千人，到了5月以後，腸病毒疫情上升的速度會加快，預計在6月初的時候，腸病毒每週健保急門診人次會超過1萬人次，會進入腸病毒疫情的流行高峰。』

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曾淑慧提醒家長要特別留意嬰幼兒的健康狀況，若出現腸病毒重症前兆病徵，應盡速就醫。

台北市聯合醫院忠孝院區小兒科醫師陳品君指出，腸病毒主要透過飛沫、接觸病童口鼻分泌物或被污染的物品傳播，幼童在托嬰中心、幼兒園或家庭環境中容易發生群聚感染，感染後常見症狀包括發燒、喉嚨痛、口腔潰瘍以及手腳出現紅疹或水泡等，大多數症狀輕微，約7至10天可康復，但少數患者可能併發腦炎、腦幹腦炎或心肺衰竭等重症，病程進展快速，需特別注意。

陳品君表示，腸病毒感染後若發展為重症，多在發病後3至5天出現關鍵症狀，若出現以下五大重症警訊應立即就醫，包括嗜睡或意識不清、持續嘔吐、抽搐或肢體抖動、呼吸急促或心跳加快、手腳無力或肌肉抽動。

陳品君並建議家長可帶2個月至6歲幼童就醫評估接種腸病毒71型疫苗，依疫苗種類需完成2至3劑，以有效降低重症風險。(編輯：宋皖媛)