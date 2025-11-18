腸病毒正式進入流行期 又1女嬰死於伊科病毒11型

疾管署今（18）日宣布腸病毒上週門急診就診人次1萬1223，較前週增4%，超出流行閾值，正式進入流行期。另上週又新增1名1個月大早產的女嬰，因感伊科病毒11型，出現喝奶量減少、活動力減少，急診又疑似出現敗血症，當日即宣告死亡，經檢驗確定感染伊科病毒11型併發重症死亡。疾管署副署長曾淑慧表示，根據疾管署監測，近4週社區流行腸病毒型別改為克沙奇16型，其次為克沙奇A6型及A5型，主要攻擊對象為幼兒，典型症狀為手腳水皰、咽峽炎等，重症前兆則有嘔吐、肌抽躍、手腳無力、意識不清等。

曾淑慧說，腸病毒上週門急診就診人次1萬1223，較前週增加4%，根據該署設定的流行閾值，代表腸病毒上週起已正式進入流行期。且上週又新增1例嬰兒因感染腸病毒伊科病毒11型死亡的案例。

疾管署預防辦公室主任林詠青醫師表示，個案是中部1個月大早產的女嬰，11月上旬出現食慾及活動力下降，以及尿量減少的情況；後到醫院急診發現她的血壓偏低，抽血發現發炎指數及及肝指數都有上升的狀況，凝血功能也有異常、血小 也有下降，醫師懷疑是新生兒敗血症，所以收住在加護病房。不幸的是隔日女嬰就出現意識改變的狀況，也測不到血壓，經急救還是宣告不治。

林詠青，根據疫情，女嬰同病房的幼兒病患及工作人員，均無疑似症狀；反倒是女嬰的同住家人有呼吸道疑似症狀，不排除是女嬰的感染來源。女嬰病程進金展快速，預計發病2天就宣告死亡。

曾淑慧說，今年共累計19例腸病毒併發重症（含9例死亡），為近6年同期最高，其中感染伊科病毒11型17例，克沙奇A16型及克沙奇B5型各1例，其中又以新生兒15例為多。

腸病毒疫情接下來會一路上升，直到明年1月中下旬放寒假，疫情才會緩降。另值得注意的是，近4週社區流行的腸病毒為克沙奇A16型，其次則是克沙奇A6型及A5型，這些腸病毒型別易感染學齡前幼兒，症狀也是比較典型的皰疹性咽峽、手足口病等；至於重症前兆則包括嘔吐、肌抽躍、手腳無力、意識不清等，若幼兒出現前述情況，務必盡速將幼兒送往大醫院急診。

曾淑慧說，腸病毒對酒精的耐受性強，故建議民眾及幼兒用肥皂勤於洗手，生病不要到校上課，好好在家休息，以免 疫情快速擴散。



