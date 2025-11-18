腸病毒流行期來襲！1個月大女嬰染伊科病毒送醫隔日死亡

台灣新增1例腸病毒感染併發重症死亡案例，為中部1個月大女嬰，感染伊科病毒11型後不幸病逝。疾管署今（18）日表示，腸病毒疫情已達流行閾值，正式進入流行期。

台灣新增1例腸病毒感染併發重症死亡案例，為中部1個月大女嬰，感染伊科病毒11型後不幸病逝。（示意圖／123RF）

今年累計19例腸病毒重症確定病例，其中9例死亡，為近6年同期最高。根據疾管署監測資料顯示，第46週（11月9日至11月15日）腸病毒門急診就診計11,223人次，較前一週上升3.9%，已達流行閾值11,000人次。近四週實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A16型為主，其次為克沙奇A6型及A5型。今年腸病毒重症病例中，以感染伊科病毒11型最多，達17例。

疾管署指出，最新死亡個案為中部1個月大女嬰，11月上旬因食慾及活力不佳就醫，送醫收治於小兒加護病房，次日即出現意識改變、休克等症狀，經急救後仍不幸死亡，檢驗確認感染伊科病毒11型。值得關注的是，今年累計15例新生兒腸病毒重症確定病例，顯示新生兒為高風險族群。

第46週（11月9日至11月15日）腸病毒門急診就診計11,223人次，較前一週上升3.9%。（圖／疾管署）

疾管署提醒，腸病毒流行期間，民眾應落實個人手部衛生，尤其在「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」應以肥皂或洗手乳勤洗手，確實做到「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟。成人感染腸病毒後通常沒有明顯症狀，容易忽略防範而傳染給家中幼兒，因此外出返家後應先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前應正確洗手。

針對高風險族群，疾管署特別呼籲，孕婦及新生兒照顧者應避免出入人潮擁擠及空氣不流通的公共場所，並儘量避免與有症狀的人接觸。家中嬰幼兒如經診斷感染腸病毒，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染風險。

疾管署指出，腸病毒最新死亡個案為中部1個月大女嬰。（圖／疾管署）

疾管署強調，新生兒感染腸病毒可能出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量減少等症狀，且病程發展快速。5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，若出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應儘速送大醫院治療，以降低重症風險。

民眾如需腸病毒防治相關資訊，可至疾管署全球資訊網「腸病毒防疫專區」查詢，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

