腸病毒爆發！桃園「92班」停課7天 孩子出現4症狀快就醫

疾管署統計，今年已經累計19例腸病毒併發重症的病例，有9人死亡。示意圖／翻攝自Pixabay

近日腸病毒病例增加，疾管署統計，今年已經累計19例腸病毒併發重症的病例，其中有9人死亡。另外最新統計，桃園在第44週至48週（10月26日~11月29日）累計有92個班級停課，停課天數為7天。另外，目前社區流行的病毒株主要感染學齡前5歲以下的幼兒，較易形成重症，請家長務必要用肥皂洗手，以免造成交叉感染。

腸病毒流行期！今年共19例重症、9死

疾管署指出，目前處腸病毒流行期，第48週（11月23日至11月29日）門急診就診計1萬1913人次，與前一週1萬2161人次相當；近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A16型及克沙奇A5型。

疾管署表示，今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，包含9人死亡。其中以感染伊科病毒11型（17例）為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型（各1例），為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例；腸病毒疫情傳播風險持續，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

桃園連5週逾1400人罹患腸病毒！92班緊急停課

另外，最新統計顯示，第44週至48週（10月26日~11月29日）近5週桃園因腸病毒停課的班級達到92班，今年起統計到12月1日止，桃園一共有607班停課，停課天數為7天。桃園市腸病毒健保門急診就診人次自114年第44週（10月26日至11月1日）至第48週（11月23日至11月29日）分別為1485人、1657人、1766人、1921人及1748人，已連續5週超過流行閾值（1200人次）。

幼童是重症高危險群 出現4症狀快就醫

疾管署提醒，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫。

另外，5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

疾管署提醒，成人也可能感染腸病毒，感染後通常沒有明顯症狀，易疏於防範而傳染給家中幼童，故提醒家人外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，以守護家中嬰幼兒健康。



