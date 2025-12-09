腸病毒爆發92班停課！疾管署示警「仍在流行期」 重症高危險群曝光

記者蔣季容／台北報導

疾管署副署長林明誠說明腸病毒疫情。（圖／記者蔣季容攝影）

桃園市連5週腸病毒超過流行警戒線，共92個班級停課！疾管署副署長林明誠今（9）日表示，目前國內腸部毒仍處流行期，社區腸病毒仍以克沙奇A16型及克沙奇A6型為多，提醒5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

疾管署副主任李佳琳說明，依據疾管署監測資料顯示，目前腸病毒疫情呈下降趨勢，第49週(11月30日至12月6日) 門急診就診計10,438人次 ，較前一週(12,198人次)下降14.4%，不過仍處流行期；近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型及克沙奇A6型為多。

李佳琳指出，今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例(含9例死亡)，以感染伊科病毒11型(17例)為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型(各1例)，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例；腸病毒疫情傳播風險持續，呼籲民眾留意新生兒及幼童健康狀況與腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，腸病毒流行期間，家長及教托育人員等幼兒照顧者，應注意居家及學習環境的清潔與通風，時常清洗、消毒幼兒常接觸的物品及玩具，並保持手部衛生、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期間減少出入公共場所；家中幼童如經醫師診斷感染腸病毒，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以防將病毒傳染給其他嬰幼兒，造成交叉感染。大人外出返家則務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，亦應以肥皂正確洗手，以降低病毒傳播風險，保護孩童健康。

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫。5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

疾管署提醒，國內腸病毒仍處流行期，請家長及教托育人員持續教導學童養成良好的個人衛生習慣，加強學童正確勤洗手、生病在家休息等正確防疫觀念，以降低腸病毒傳播機會。此外，家長及教托育人員應多加留意學童及嬰幼兒健康狀況，如有出現重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，降低重症風險。

