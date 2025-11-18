腸病毒異常升溫 女嬰重症亡

疾管署十八日表示，台灣新增一例腸病毒感染併發重症死亡病例，為中部一個月大女嬰，十一月上旬食慾及活力不佳，送醫收治於小兒加護病房，次日出現意識改變、休克，急救後不幸死亡。經通報檢驗之後，確認感染伊科病毒十一型併發重症。

根據疾管署監測資料顯示，近期腸病毒疫情上升，研判已經進入流行期；近四週實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A十六型為多，其次為克沙奇A六型及克沙奇A五型。今年累計十九例腸病毒感染併發重症確定病例（含九例死亡），以感染伊科病毒十一型（十七例）居多，其次為克沙奇A十六型及克沙奇B五型（各一例）。

為近六年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計十五例；呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆。

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，病程發展快速，未及時治療恐發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此，一旦出現上述症狀，家長務必帶孩子儘速就醫。

五歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

【中央社台北十八日電】疾管署今天表示，十一月九日至十五日國內腸病毒門急診就診人次共一萬一二二三人次，研判疫情反常進入流行期，估到明年放寒假才會降溫。

今年腸病毒反常在夏季無明顯流行，在秋末才流行。曾淑慧解釋，是因腸病毒在今年一、二月脫離流行期後，主要流行病毒株轉換為伊科病毒十一型，其感染幼兒症狀不明顯，較不易監測；近期轉換流行克沙奇A型，易造成幼兒手足口病、咽峽炎等，因此進入流行期，估計未來幾週個案數會增加，一月下旬寒假後才會下降。