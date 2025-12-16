腸病毒疫情升溫！小兒科醫警告：留意「6大重症警訊」喝奶量減少也算

近期國內腸病毒疫情持續升溫，根據衛生福利部疾病管制署統計，全台腸病毒門急診已飆破1.2萬人次，甚至還有縣市面臨大量班級停課的問題。醫師指出，腸病毒最可怕的是重症發生，不僅可能影響中樞神經系統、心肺功能，甚至會危及生命，尤其嬰幼兒是腸病毒重症的高風險族群，更要特別留意重症警訊。







新生兒腸病毒惡化快



大千綜合醫院小兒感染科醫師陳立倫表示，腸病毒是一種傳染力極強的病毒，主要透過接觸病人的唾液、糞便、鼻咽分泌物或被污染的物品傳播，由於嬰幼兒的免疫系統尚未完全發展，一旦感染後，病情可能快速進展，甚至導致嚴重併發症。

腸病毒初期症狀包括發燒、食慾不佳、活動力下降、躁動不安、皮膚出現紅疹、腹瀉或嘔吐等，病況進展嚴重時可引發凝血異常、心肌炎、肝炎、腦炎、新生兒敗血症。因此，若出現症狀應立即就醫，並避免與其他孩童接觸。





留意6大重症警訊



陳立倫指出，腸病毒最可怕的是重症發生，不僅可能影響中樞神經系統、心肺功能，甚至會危及生命，其5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症的高風險族群，更要特別留意重症的早期警訊，及早到醫院接受治療。

以下為腸病毒重症的早期警訊：

嗜睡

手腳無力

意識不清或明顯活力下降

肌躍型抽搐（無明顯原因的驚嚇反應或全身肌肉突然收縮）

持續嘔吐

心跳明顯加快





染伊科病毒11型惡化更快



陳立倫表示，新生兒無法用言語表達不適，往往病情惡化時才被察覺，因此需特別注意發燒／低體溫、喝奶量明顯減少、四肢無力或麻痺等症狀。尤其新生兒在感染伊科病毒11型時，病情發展可能極為快速且更加嚴重，所以孕婦及新生兒的防護至關重要。

對新生兒與幼兒而言，腸病毒可能造成致命威脅。陳立倫呼籲，家長應該保持警覺、及時就醫，才是降低重症與死亡風險的關鍵。隨時觀察孩子的健康狀況，並學習辨識重症前兆，在日常生活中也要落實勤洗手、環境清潔、避免病童接觸健康兒童等防疫措施，才能守護嬰幼兒的健康安全。

