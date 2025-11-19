腸病毒疫情反常進入流行期再增1死！預防腸病毒家長必看Q&A
腸病毒請小心！疾管署示警，11月9日至11月15日，腸病毒門急診就診合計1萬1223人次，較前一周上升3.9%，達流行閾值，研判進入流行期，預估到明年放寒假才會降溫。家長們務必多留意新生兒與幼童腸病毒重症前兆病徵。究竟腸病毒症狀有哪些？腸病毒潛伏期多長？腸病毒傳染途徑有哪些？腸病毒怎麼預防？腸病毒疫苗有哪些選擇？腸病毒消毒怎麼做才有用？Yahoo顧健康帶你認識腸病毒，防患未然！
相關新聞》腸病毒疫情反常升溫進流行期 中部一個月大女嬰感染發病2天亡
腸病毒症狀有哪些？
疾管署資料顯示，腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），是一群病毒的總稱，可細分為小兒麻痺病毒（Poliovirus）、克沙奇病毒（Coxsackievirus）、伊科病毒（Echovirus）、腸病毒（Enterovirus）等類型，每一種類型分別還有多種型別，已知至少有60多種腸病毒。其中，小兒麻痺病毒因廣泛施打疫苗的因素，已在台灣根除；其他腸病毒至今則仍會反覆出現、引發流行，對人類造成威脅，也因腸病毒型別多，無法得過一次就終身免疫。
值得注意的是，感染不同腸病毒類型，可能引發不同的疾病和併發症；有些人甚至是無症狀感染或症狀輕微，容易被忽略。以下針對常見的腸病毒類型，統整相關症狀。
伊科病毒11型
今（2025）年夏天，台灣社區腸病毒以伊科病毒11型為大宗。伊科11型腸病毒可能透過胎盤、生產過程或產後接觸傳染，進而導致新生兒重症。依據疾管署最新數據，今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例（含9例死亡），以感染伊科病毒11型占17例為最多；其中，新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例，數量不容小覷。
新生兒腸病毒臨床症狀多元，包括發燒、活動力下降、食慾不佳、腹瀉、嘔吐等都很常見。鑑於新生兒免疫力較低，疾管署「2018年新生兒伊科11型腸病毒重症案例報告」中提及，一旦醫師診治新生兒發現心肌炎、肝炎、腦炎、血小板下降、敗血症或多重器官衰竭等徵象，排除細菌等其他常見病原感染後，便需高度懷疑為新生兒腸病毒重症，因致死率極高，父母不可不慎！
克沙奇腸病毒
跟今年夏天監測結果不同，疾管署11月18日新聞稿指出，近四周實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A5型。克沙奇腸病毒患者典型症狀有發燒、嘔吐、手足口病、疱疹性咽峽炎等，患者的口腔（含黏膜、舌頭、軟顎、牙齦及嘴唇）及四肢（含手掌、腳掌、手指及腳趾）會冒出水泡或紅疹，咽峽部則可能出現水泡或潰瘍。皮膚科醫師黃景昱表示，克沙奇腸病毒也是最常發生脫甲症的病毒，有55％脫甲症出現在2歲以下的病患。
腸病毒71型
腸病毒71型患者常見症狀包含39℃以上高燒超過3天，手足口病導致手、腳及口腔黏膜，出現針頭大小的紅疹或水泡。要特別留意的是，腸病毒71型容易侵犯神經系統，5歲以下幼兒是重症高危險群，父母一定要提高警覺。
腸病毒D68型
小兒科醫師丁佩如說明，腸病毒D68型初期症狀包括發燒、流鼻水、咳嗽、肌肉痠痛，與一般感冒相似，較少出現典型的手足口病症狀，因此常被忽略。感染腸病毒D68型重症者，可能導致肺炎、腦炎、肢體麻痺等情形，嚴重可能致死。
腸病毒出現哪些症狀需盡速就醫？
疾管署提醒，倘若發現以下症狀，很可能是腸病毒重症的警訊，務必盡快就醫。
嗜睡（尤其在沒有發燒的情況下）、意識不清。
活力不佳、手腳無力。
肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）。
持續性嘔吐。
呼吸急促或心跳加快。
腸病毒潛伏期多長？腸病毒傳染途徑有哪些？
疾管署資料顯示，腸病毒潛伏期約2至10天，感染後平均3到5天就會開始出現症狀。腸病毒發病前幾天，患者的喉嚨和糞便就存在病毒，具有傳染性，普遍來說發病後一周內傳染力最高。
腸病毒唯一的宿主是人類，在人與人之間的傳播力極強，傳染途徑包含：
腸胃道傳染（糞口傳染、食用被腸病毒污染的水或食物）。
呼吸道傳染（飛沫、打噴嚏或咳嗽）。
接觸患者皮膚水泡裡的液體。
新生兒腸病毒感染部分，根據疾管署資料，傳染途徑有：
媽媽在生產前，經胎盤傳染給嬰兒。
生產時經產道，造成嬰兒被感染。
嬰兒出生後，在人際接觸中受感染。
腸病毒高峰是何時？腸病毒大人也會感染嗎？
腸病毒在世界各地都有，但台灣的氣候溫暖潮溼，尤其適合腸病毒生存。兒童感染科醫師顏俊宇表示，腸病毒通常從3月開始流行，暑假會達到高峰，秋冬則有零星案例發生。兒童急診科醫師謝宗學也提醒，受到過去新冠疫情期間高度防疫影響，大多數未滿5歲孩童體內缺乏感染腸病毒的記憶，在口罩解禁後不少人衛生習慣也跟著鬆懈，恐怕加劇腸病毒染疫的浪潮。
由於5歲以下幼童免疫力系統尚未健全，是腸病毒最喜歡的宿主，常讓許多父母十分頭痛；但要注意的是，腸病毒並非孩童專屬的疾病，各個年齡層都有感染風險，所以也常發生大人、小孩一起感染的情形。專家特別點名，有氣喘病史、曾發生喘鳴、肥胖族群需格外留意，出現相關症狀要盡快就醫，以免演變成重症。
腸病毒疫苗有公費嗎？
台灣已推出兩款針對腸病毒71型的疫苗，分別是安拓伏腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71）、高端腸病毒71型疫苗。目前台北市、新北市、基隆市、桃園市、南投縣、高雄市、花蓮縣、金門縣、澎湖縣等，有補助特定對象免費接種腸病毒疫苗；新竹市、苗栗縣頭份市、嘉義縣鹿草鄉等，則針對特定對象補助部分金額，詳細資訊請點擊各縣市連結參考。
以自費來說，安拓伏每劑約4000元，打兩劑共約8000元；高端每劑4300元，完整接種需要8600元～1萬2900元。因腸病毒D68型、克沙奇腸病毒，現階段仍無疫苗可以預防感染重症，倘若感染，僅能以退燒、止咳、打點滴等支持性治療為主，需要更加謹慎防範。
看更多》腸病毒疫苗費用多少？腸病毒疫苗副作用有哪些？腸病毒疫苗要打嗎？
看更多》腸病毒停課標準2025怎麼規定？腸病毒停課幾天如何計算？家長可以請假照顧嗎？
腸病毒預防怎麼做？
根據腸病毒防治工作指引，國內目前僅有腸病毒71型疫苗，其他大多數的腸病毒型別，尚無疫苗可供預防。腸病毒71型疫苗在血清抗體的體外試驗中，可以交叉保護腸病毒71型的不同基因亞型（如B5、C4），但對於克沙奇A16型、腸病毒D68型等可能引起重症的腸病毒型別，沒有證據顯示具有交叉保護效力。
換句話說，預防腸病毒的不二法門是勤洗手，養成良好的衛生習慣，多加留意居家環境清潔與通風；均衡飲食、適度運動，充足睡眠也很重要。此外，應盡可能減少出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，並避免和疑似腸病毒病患有所接觸。鑑於孩童是腸病毒的高風險族群，大人接觸孩童前，最好確實洗手、配戴口罩，必要時更換乾淨衣物。孩童使用的玩具也應經常清洗、消毒。
腸病毒多久會好？好了就沒傳染力嗎？
腸病毒目前沒有特效藥，只能依據感染後出現的不同症狀，採取相關的支持性療法，例如止咳、退燒、打點滴等。患者就醫後，應待在家中休息，避免再到公共場所與他人接觸，以降低交叉感染的風險。多數患者會在發病後7至10天自行痊癒，僅少數人會出現嚴重併發症，須住院密切監測治療。
而痊癒和是否還有傳染力是兩回事，小兒感染科醫師陳伯彥說明，腸病毒在口沫中可留存7至14天，病毒隨著排泄物從體內排出也可能長達8至12周，因此痊癒後依舊需要避開感染源，勤洗手、注意個人衛生有其必要。
感染腸病毒吃什麼？
感染腸病毒時，視不同的病毒可能有不同症狀；但多數患者的口腔，可能因長水泡而難以進食，嚴重甚至可能有脫水情形。要是喉嚨已有不適現象，應避開熱燙、油炸、堅硬與刺激性的食物，選擇冰涼的、流質的食物，因為此時「吃得下最重要」。
兒科專科醫師歐淑娟建議，感染腸病毒食不下嚥時，可攝取煮爛、放涼的蔬菜粥品，豆漿、鮮奶等有營養的流質飲品，西瓜、蓮霧等水分多的水果，或食用優格、豆花、豆腐、愛玉、仙草等入口即化的食物。需注意的是，近來有研究發現，避免高血糖現象，可減少腸病毒重症風險，建議家長不要給予病童過多含糖飲料、布丁、果凍。
營養師黃育華也提到，患者可以食用茶碗蒸、蛋花粥、米苔目、南瓜湯、雞蛋豆腐等食物。若想增加熱量，亦可將饅頭、餅乾等食物浸泡牛奶或豆漿搭配食用。為了防止脫水，也能適量飲用運動飲料，補充流失的水分與電解質。
有網友聲稱，感染腸病毒可吃冰來治療。對此，食藥署釋疑，吃冰能緩解口腔潰瘍的不適，但沒有治療效果。一般民眾可適量食用冰品，減緩喉嚨疼痛；但不建議氣喘兒這麼做，否則可能誘發氣喘。
腸病毒消毒怎麼做才有用？酒精有效嗎？
腸病毒相當頑強，對於酸類和許多化學藥物都具有抵抗性，市面上常見的抗微生物製劑、清潔消毒劑與酒精都沒辦法殺死腸病毒，只有醛類、鹵素類消毒劑（如含氯漂白水）能使腸病毒失去活性。另外，腸病毒在50℃以上的環境，也易失去活性，因此食物經加熱處理，或將衣物浸泡熱水，都有助於減少腸病毒傳播。
針對一般環境的消毒，最便利的做法是使用500ppm濃度的含氯漂白水。考量市售漂白水濃度一般在5至6%，民眾可以配戴防水手套後，取80至100毫升的漂白水，加入10公升的自來水，再將兩者攪拌均勻即可使用。詳細的調配方式及液體計算方式，可參考疾管署教學影片。
消毒環境時，記得不需大規模噴灑，只要針對經常會接觸到的物體表面，像是桌椅、門把、電燈開關、孩童玩具及寢具等重點消毒。擦拭完消毒水後，可以曬太陽，加強消毒功效。
撰稿記者：陳昭容、吳怡萱
核稿編輯：羅芋宙、廖梓鈞
