腸病毒疫情反常！入冬後升溫進入流行期 防範重點一次看

腸病毒疫情反常在秋末進入流行期，且新增1例死亡病例。呼籲大人小孩都應保持警覺，注意重症前兆盡速就醫，以減少重症死亡的風險。

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

國內腸病毒疫情已進入流行期，呼籲大人小孩都應保持警覺、做好預防措施，並注意腸病毒重症前兆盡速就醫，以減少重症、死亡的風險。

根據疾管署資料顯示，國內腸病毒疫情反常在入冬後升溫進入流行期，而且還新增1例腸病毒死亡病例。疾管署預估，這波腸病毒疫情可能要到明年寒假才會降溫，提醒民眾多加留意。

腸病毒進入流行期 增1死亡個案僅1個月大

近期，國內腸病毒疫情上升，從疾管署監測資料來看，第46週（11月9日至11月15日）腸病毒門急診就診共計11,223人次，較前一週（10,806人次）上升3.9％，而且已達流行閾值（11,000人次），研判疫情進入流行期。

此外，疾管署於18日公布，國內新增1例腸病毒感染併發重症死亡病例。疾管署防疫醫師林詠青說明，這名個案為中部1個月大女嬰，是早產兒， 11月上旬出現尿量減少、食慾及活力不佳的情形，送往急診檢查發現其發炎指數上升、凝血功能異常，醫師懷疑有敗血症，因此收治於小兒加護病房，但隔天女嬰就意識改變、休克，急救後仍不幸過世，後續經通報檢驗確認感染腸病毒伊科病毒11型併發重症。





疾管署表示，今（2025）年國內已累計19例腸病毒感染併發重症確定病例，其中有9例死亡，感染型別以伊科病毒11型（17例）為多，其次為克沙奇A16型（1例）及克沙奇B5型（1例），是近6年同期最高，而且新生兒腸病毒感染併發重症確定病例已有15例，提醒民眾需格外留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

如何預防腸病毒？

若要預防腸病毒，落實手部衛生、養成良好衛生習慣很重要，而且不只有孩子要做到，家長、照顧者、教托育機構人員等也要留意，因為成人、小孩都有可能被腸病毒感染，尤其成人感染後通常沒有明顯症狀，容易疏忽進而傳染給孩子。民眾可以參考以下預防重點，防範腸病毒傳播：

吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後，以肥皂或洗手乳勤洗手。

確實做到「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟。

酒精對於腸病毒的毒殺效果有限，建議環境消毒應使用含氯漂白水。

外出返家後務必先更衣。

摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。

孕婦及新生兒照顧者應避免出入人潮擁擠及空氣不流通的公共場所，並儘量不要與有症狀的人接觸。

感染腸病毒該注意什麼？

如果經醫師診斷確定感染腸病毒，民眾也要注意以下重點，避免交叉感染、減少重症及死亡的風險：

確診腸病毒應在家中休息、避免與其他嬰幼兒接觸。

家長及教托育人員應多加留意學童及嬰幼兒健康狀況，觀察有無重症前兆病徵：

新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，而且病程發展快速，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫。



