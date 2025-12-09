腸病毒疫情嚴峻！桃園92班級停課、全台破萬人就診 疾管署示警「累計9例死亡」家長須特別注意重症前兆

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

國內腸病毒疫情仍處於流行期，以桃園市為例，近五週已累計92個班級停課；疾管署今（9）日指出，上週腸病毒門急診達1萬0438人次，呼籲家長及教托育人員持續教導學童養成良好的個人衛生習慣，加強學童正確勤洗手、生病在家休息等正確防疫觀念，以降低腸病毒傳播機會；更要留意重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，降低重症風險。

疾管署分析，近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型及克沙奇A6型為多。今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例、含9例死亡，以感染伊科病毒11型為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例；腸病毒疫情傳播風險持續，呼籲民眾留意新生兒及幼童健康狀況與腸病毒重症前兆病徵。

廣告 廣告

疾管署提醒，腸病毒流行期間，家長及教托育人員等幼兒照顧者，應注意居家及學習環境的清潔與通風，時常清洗、消毒幼兒常接觸的物品及玩具，並保持手部衛生、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期間減少出入公共場所。

疾管署更提到，家中幼童如經醫師診斷感染腸病毒，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以防將病毒傳染給其他嬰幼兒，造成交叉感染。大人外出返家則務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，亦應以肥皂正確洗手，以降低病毒傳播風險，保護孩童健康。

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫。

更多FTNN新聞網報導

連假出遊使病毒傳播風險大增！國內再傳新生兒腸病毒併發重症 疾管署急籲家長提高警覺

國內再傳新生兒染腸病毒併發重症死亡！ 疾管署強調提高警覺「出現疑似症狀馬上就醫」

國內再傳新生兒腸病毒死亡！疾管署曝染疫元凶 呼籲「準媽媽」提高警覺、避免前往人多場所

