腸病毒疫情增溫 桃衛生局籲落實洗手五步驟做好環境清毒

桃園市政府衛生局呼籲家長應留意孩童健康，提高警覺並落實生病不上學及留意重症前兆。





台灣腸病毒疫情持續升溫，疾管署最新資料顯示，全台進入腸病毒流行期，桃園疫情也明顯升溫，近五週已有92個班級停課，許多家長擔心子女安全直呼「太可怕」。桃市衛生局9日表示，成人也會得到腸病毒，呼籲成人要做好個人衛生外，也提醒所有家長以及幼兒園所，落實做好洗手五步驟（濕搓沖捧擦），並落實幼教中心的環境消毒，每日用 1,000PM 的漂白水做消毒。

在此波的腸病毒疫情中，桃園也明顯升溫。第44週到第48週的腸病毒就醫人次一路從1485增加到最高1921，連續 5 週都超過流行警戒值1200，校園也陸續傳出停課，五週來桃園已有92個班級停課，累計至12月1日有607班受到影響。



桃園市政府衛生局疾病管制科代理科長關百娟。

桃園市政府衛生局疾病管制科代理科長關百娟表示，依據疾病管制署的監測資料統計，114年第49週腸病毒門集診就診的人次是1,490人次，比上一週減少339人次。腸病毒的傳染力非常強，尤其是發病後的一周最具傳染力，因此提醒所有家長應該落實並堅守生病不上學的原則。請家屬務必要讓確診的兒童在家休息，不要前往補習班或者是人口密集的場所，也要和家中的嬰幼兒做適度的區隔。

關百娟表示，成人也會得到腸病毒，只是症狀沒有這麼的嚴重，所以當成人回到家之後，請做好洗手並換好衣物，再去跟家中的幼兒做接觸。此外，提醒所有家長以及幼兒園所，請落實做好洗手五步驟（濕搓沖捧擦），並落實幼教中心的環境消毒，每日用 1,000PM 的漂白水做消毒。

