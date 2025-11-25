腸病毒疫情持續上升 單週就診近1.2萬人次
台灣腸病毒疫情持續升溫，疾管署今天(25日)公布上週腸病毒門急診就診近1萬2,000人次，預估未來疫情仍將攀升。疾管署發言人曾淑慧提醒家長注意嬰幼兒的健康狀況，若有重症前兆病徵應盡速就醫。
根據疾管署監測資料顯示，目前處腸病毒流行期且疫情持續上升，上週腸病毒門急診就診共1萬1,893人次，較前一週上升4%。檢出病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A5型。上週未新增重症病例，今年累計19例腸病毒重症，包含9例死亡；在19例重症中，新生兒便占15例，其中以感染伊科病毒11型為多，腸病毒疫情仍為近6年同期最高。
曾淑慧表示，腸病毒易於人口密集且互動密切的場所傳播，如家庭、校園、安親班、托嬰中心及室內兒童遊戲場等，她呼籲家長及教托育人員持續教導學幼童養成良好的個人衛生習慣，加強以肥皂或洗手乳正確洗手，流行期間避免出入擁擠的公共場所，並落實生病在家休息。
曾淑慧提醒，新生兒感染腸病毒症狀較不明顯且病程快速，若新生兒出現發燒、低溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，應迅速就醫，否則可能很快發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命。此外，5歲以下嬰幼童也是腸病毒重症高危險群，若幼童感染腸病毒後，出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵時，應盡速至大醫院治療。
