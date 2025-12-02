腸病毒疫情持續 留意發燒、手足口病兩大症狀

台灣腸病毒疫情仍處流行期，疾管署發言人林明誠今天(2日)表示，上週腸病毒門急診就診人次稍微下降，但仍需觀察2週才比較清楚疫情趨勢，目前腸病毒疫情仍為近6年同期最高。他呼籲家長仍應提高警覺，若幼童出現重症前兆，應盡速就醫。

根據疾管署監測資料顯示，目前處腸病毒流行期，上週腸病毒門急診就診共1萬1,913人次，比前一週1萬2,161人次相比稍微下降，檢出病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A16型及克沙奇A5型。今年累計19例腸病毒重症，包含9例死亡；在19例重症中，新生兒便占15例，其中以感染伊科病毒11型為多，腸病毒疫情仍為近6年同期最高。

廣告 廣告

疾管署防疫醫師林詠青指出，之前易導致新生兒重症的伊科病毒盛行率減少，目前流行株以克沙奇A型為主，較易導致5歲以下幼童感染引發重症，幼兒感染症狀較典型，包括發燒與手足口病。

林詠青提醒，若幼童感染腸病毒後，出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵時，應盡速至大醫院治療。

林明誠表示，成人也可能感染腸病毒，但感染後通常沒有明顯症狀，易疏於防範而傳染給家中幼童，因此，家人外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前應以肥皂正確洗手。他並提醒醫師提高警覺、即時轉診，幼童感染腸病毒也應落實生病不上課，以避免因與其他幼童接觸造成交叉感染。 (編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

腸病毒疫情持續上升 單週就診近1.2萬人次