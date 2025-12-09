腸病毒疫情高點已過 下週可望脫離流行期

台灣腸病毒疫情仍處流行期，疾管署發言人林明誠今天(9日)表示，上週腸病毒門急診就診人次為1萬438人次，降至流行閾值以下，若連續2週低於流行閾值，下週便可脫離流行期；不過，目前仍多群聚，他呼籲家長仍應提高警覺。

根據疾管署監測資料顯示，目前處腸病毒流行期，上週腸病毒門急診就診共1萬438人次，較前一週1萬2,198人次下降14.4%，低於流行閾值單週1萬1千人次，但疫情仍處流行期，檢出病毒以克沙奇A16型與A6型為多。今年累計19例腸病毒重症，包含9例死亡；在19例重症中，新生兒便占15例，其中以感染伊科病毒11型為多，腸病毒疫情仍為近6年同期最高。

廣告 廣告

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，研判腸病毒疫情已過高點，是否持續下降仍待觀察，上週已低於流行閾值，但仍處流行期；若本週持續下降，下週便可脫離流行期。

林明誠指出，上週雖無新增腸病毒重症及死亡病例，但仍有群聚通報，家長及幼托機構仍應持續各項防治作為。

疾管署提醒，在腸病毒流行期間，家長及教托育人員等幼兒照顧者應注意居家及學習環境的清潔與通風，時常清洗、消毒幼兒常接觸的物品及玩具，並保持手部衛生、避免接觸感染者、有疑似症狀儘盡速就醫、並於流行期間減少出入公共場所。家中幼童如經醫師診斷感染腸病毒，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以防將病毒傳染給其他嬰幼兒，造成交叉感染。大人外出返家則務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前也應以肥皂正確洗手，以降低病毒傳播風險。(編輯：陳士廉)