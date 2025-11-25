腸病毒疫情 持續升溫
疾管署昨（二十五）日表示，台灣腸病毒疫情持續上升，門、急診相較前一週上升百分之三‧九，腸病毒易於人口密集且互動密切場所傳播，呼籲家長及教托育人員教導學幼童養成良好衛生習慣，加強學幼童以肥皂或洗手乳正確洗手，避免出入擁擠的公共場所，倘若不幸生病就應在家休息。
依據監測資料顯示，目前處於腸病毒流行期，疫情持續上升，第四十七週（十一月十六日至二十二日）門急診就診總計近一萬一千九百人次，相較前一週（一萬一千四百多人次）上升百分之三‧九；近四週實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A5型。
今年累計十九例腸病毒感染併發重症確定病例（包含九例死亡），以感染伊科病毒11型（十七例）為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型（各一例），為近六年同期最高紀錄；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計十五例；腸病毒疫情傳播風險持續升溫，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆。
提醒民眾，新生兒感染腸病毒可能出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，而且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，病情嚴重者可能威脅生命，因此，一旦有上述症狀務必儘速就醫。
五歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，家長留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆，請儘速送到大醫院接受治療。
