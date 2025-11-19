腸病毒疫苗費用多少？腸病毒疫苗副作用有哪些？腸病毒疫苗要打嗎？
腸病毒疫苗是降低孩子感染腸病毒的重要利器！疾管署示警，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，近來腸病毒疫情反常升溫、研判進入流行期，腸病毒疫苗再度掀起爸媽們關注。究竟目前台灣腸病毒疫苗有哪些？腸病毒疫苗哪裡打？腸病毒疫苗價格多少？腸病毒疫苗有公費嗎？腸病毒疫苗副作用要注意什麼？腸病毒疫苗哪些縣市提供有條件免費施打？Yahoo顧健康整理Q&A，帶你了解腸病毒疫苗是什麼。
看更多》腸病毒疫情反常進入流行期再增1死！預防腸病毒家長必看Q&A
腸病毒疫苗是什麼？可以預防哪種病毒？
衛福部疾管署指出，腸病毒是包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒、腸病毒等種類的一群病毒，已知全球共有數十種以上型別的腸病毒。而台灣常見的腸病毒類型中，又以感染腸病毒71型最容易造成腦幹腦炎、肺水腫等嚴重併發症，這也是為何台灣的腸病毒疫苗是針對腸病毒71型進行設計。
腸病毒71型的傳播力極強，台灣兒童感染症醫學會提及，調查發現若家中有確診者，高達84%的同住兒童會受到感染。提醒各位爸媽，幼兒若有嗜睡、意識不清、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等症狀，應盡速送醫。小兒科醫師簡佳裕也示警，感染腸病毒併發重症，即使治療痊癒，仍可能導致神經性或心臟相關後遺症，不可不慎！
腸病毒疫苗有哪些？腸病毒疫苗要打幾劑？
台灣目前有兩支腸病毒71型疫苗取得食藥署藥證，分別是安拓伏腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71）與高端腸病毒71型疫苗（Envacgen）。腸病毒疫苗施打劑次、間隔時間，則根據腸病毒疫苗廠牌有所不同：
安拓伏︰須接種兩劑，兩劑間隔28天。
高端︰須接種兩劑，兩劑間隔56天。施打第一劑時若未滿2歲，建議接種第一劑的一年後，再打一劑追加劑。舉例來說，小虎在今（2025）年11月19日剛滿1歲這天，接種基礎劑第一劑，並於明（2026）年1月14日接種基礎劑第二劑；因小虎在接種基礎劑第一劑時未滿2歲，所以建議在2026年11月19日接種追加劑。
Yahoo顧健康依據衛福部台中醫院衛教資訊，統整兩支腸病毒疫苗的差異，製作以下表格，提供讀者朋友參考：
腸病毒疫苗費用多少？腸病毒疫苗有補助嗎？
考量近年造成流行的腸病毒型都不是腸病毒71型，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）現階段僅建議自費接種。不過，有不少立委、議員認為腸病毒疫苗自費價格太高，呼籲政府納入公費疫苗，未來是否調整仍有待觀察。
目前，台北市、新北市、基隆市、桃園市、南投縣、高雄市、花蓮縣、金門縣、澎湖縣等，補助特定對象免費接種腸病毒疫苗；新竹市、苗栗縣頭份市、嘉義縣鹿草鄉等，則針對特定對象補助部分金額。讀者朋友可以簡單參考下表內容，詳細資訊推薦點擊連結進一步了解哦！
腸病毒疫苗哪些人建議接種？腸病毒疫苗哪裡打？
5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症的高危險群，重症致死率約1.3%～33.3%，建議家長帶孩子接種腸病毒疫苗，降低重症風險。部分小兒科診所或耳鼻喉科診所皆有提供腸病毒疫苗施打服務，前往接種前，可以先致電詢問住家附近診所的預約方式及施打廠牌，以免白跑一趟。
延伸閱讀》醫曝兒童殺手「腸病毒71型」隨時可能大流行...如何降重症死亡風險？專家這樣建議
至於成人是否可以施打腸病毒疫苗？兒童感染科醫師顏俊宇釋疑，6歲以上目前均非通過核可的適應症，感染71型腸病毒後重症比例，也較6歲以下的嬰幼兒低，所以一般不需要接種腸病毒疫苗；倘若擔心感染腸病毒重症，仍想施打腸病毒疫苗，應與醫師討論後再決定。
腸病毒疫苗接種後就不會得腸病毒了嗎？
安拓伏血清保護率達98.31%，已證實具免疫性與安全性。高端也提及，三期臨床試驗確診案例皆發生在安慰劑組，證實疫苗保護力高達96.8%。由此可以推斷，腸病毒疫苗確實能夠預防腸病毒71型。不過要提醒大家，接種腸病毒疫苗主要目的在於有效減輕感染後症狀、預防重症風險，但無法百分之百避免感染腸病毒。
醫師黃瑽寧與黃立民也說明，病毒型別多樣，即便曾經感染腸病毒，也無法得過一次就終身免疫；且目前尚無法針對每一種腸病毒都施打疫苗，接種腸病毒71型疫苗對其他型別的腸病毒沒有交叉保護的效果，仍有感染其他型別腸病毒的可能性，無法一勞永逸，建議家長不要掉以輕心，謹慎以待！
腸病毒疫苗副作用有哪些？夠安全嗎？
腸病毒疫苗常見副作用有注射部位疼痛、躁動不安、發燒等，僅部分受試者發生噁心嘔吐、局部發紅腫脹等情形，但大多數症狀輕微，並無受試者出現嚴重副作用。
有些爸媽可能對於接種腸病毒疫苗存有疑慮。對此，台大兒童醫院院長黃立民回應，可以進入臨床試驗的疫苗，代表已經過一連串複雜的審核程序，並非將來路不明的疫苗施打於人體，因此無須過度擔心。若是家長仍會擔心，可在孩童接種腸病毒疫苗之前，先諮詢小兒科、家醫科醫師，確認孩童身體狀況是否可以接種。
看更多》腸病毒停課標準2025怎麼規定？腸病毒停課幾天如何計算？家長可以請假照顧嗎？
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：羅芋宙、廖梓鈞
參考資料
※國內新增1例腸病毒重症死亡病例，腸病毒進入流行期，請加強個人及環境衛生並留意嬰幼兒健康情形（衛福部疾管署）
※腸病毒感染併發重症（衛福部疾管署）
※腸病毒（衛福部疾管署）
※腸病毒A71型疫苗使用建議（台灣兒童感染症醫學會）
※安拓伏腸病毒71型疫苗（安特羅生物科技股份有限公司）
※腸病毒71型疫苗（高端疫苗生物製劑股份有限公司）
※腸病毒71型疫苗，您知道多少?（衛生福利部台中醫院）
※安拓伏腸病毒71型疫苗仿單（衛福部食藥署）
※⾼端腸病毒71型疫苗仿單（衛福部食藥署）
※114年台北市腸病毒71型疫苗補助接種計畫（台北市衛生局）
※新北 #腸病毒 流行期將近（新北衛什麼臉書）
※5月7日起，基隆市提供經濟弱勢家庭嬰幼兒免費接種腸病毒71型及口服輪狀病毒疫苗（基隆市衛生局臉書）
※預防接種（腸病毒71型疫苗）（桃園市政府衛生局）
※腸病毒疫情升溫中 防疫勿輕忽（南投縣政府臉書）
※114年度補助嬰幼兒接種腸病毒71型疫苗及口服輪狀病毒疫苗計畫（88家院所全名單）（高雄市政府衛生局）
※花蓮縣未滿6歲孩童中低/低收腸病毒疫苗免費接種政策（花蓮縣政府衛生局）
※腸病毒71型疫苗 今起全額補助接種（金門縣政府）
※澎湖限定獨有5種疫苗之施打（澎湖縣政府）
※「疫苗享補助 健康多防護」自費疫苗補助申辦辦法（新竹市政府衛生局）
※苗栗縣頭份市零至未滿六歲嬰幼兒腸病毒疫苗自費接種補助辦法（苗栗縣政府）
※嘉義縣鹿草鄉0至6歲嬰幼兒腸病毒疫苗自費接種補助表單（嘉義縣鹿草鄉公所）
※疾病介紹（衛福部疾管署）
※#腸病毒A71型疫苗 高詢問度快問快答（兒童感染科顏俊宇醫師臉書）
※十分鐘認識腸病毒重症與新出爐的「腸病毒71型疫苗」！順便再聊一下D68 Feat. 黃立民醫師｜黃瑽寧醫師健康講堂（黃瑽寧醫師健康講堂YouTube頻道）
