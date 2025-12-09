腸病毒病例急增 桃園衛生局強調洗手五步驟與環境消毒

家長注意！桃園腸病毒持續攀升 衛生局籲生病不上學。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】腸病毒疫情持續升溫，國內校園在群聚壓力下出現明顯的停課潮。桃園市衛生局最新統計指出，桃園近五週因腸病毒而停課的班級數已累計 92 班，今年累計更突破 600 班，疫情在各校間延燒速度明顯加快。與此同時，衛生福利部疾病管制署也針對全國疫情發布警訊，截至目前為止，全國腸病毒感染併發重症確定病例已累計 19 例，其中 9 例死亡，創下近六年同期新高，顯示疫情嚴峻程度不容忽視。

桃園市衛生局指出，根據疾管署監測資料顯示，114 年第 49 週桃園地區腸病毒門急診就診人次為 1,490 人次，雖較前一週減少，但仍處高檢測期。腸病毒具極高傳染力，尤其發病後一週最具傳染風險，呼籲家長務必落實「生病不上學」，勿讓確診或疑似感染的幼兒前往學校、補習班或密閉人潮場所，也要與家中的嬰幼兒適度分隔，避免家庭內傳播。

衛生局提醒，成人同樣可能感染腸病毒，儘管症狀多較輕微，但仍有傳染風險。建議成人返家後先洗手並更換衣物，再接觸家中幼兒，以降低病毒帶入家中的機率。同時呼籲家長與幼兒園務必落實「洗手五步驟」（濕、搓、沖、捧、擦），幼教機構也需每日以 1,000 ppm 的漂白水進行環境消毒，以降低病毒殘留。

除了地方疫情警訊，全國重症監測數據同樣值得高度關注。疾管署表示，第 48 週全國腸病毒門急診就診人次仍高達 11,913 人次。今年重症確定病例達 19 例、死亡 9 例，為近六年同期最多。在已通報的重症個案中，以伊科病毒 11 型為主，累計 17 例，對新生兒威脅極高，病程進展迅速，可能引發心肌炎、腦炎或多重器官衰竭。另有克沙奇 A16 型及 B5 型各 1 例。

尤其是新生兒重症累計已達 15 例，疾管署呼籲家長務必提高警覺。若幼童感染腸病毒後出現嗜睡、意識不清、精神不佳、四肢無力、肌抽躍（無故驚嚇）、持續嘔吐、心跳加快或呼吸急促等任一重症前兆，務必立即送往大醫院緊急評估治療，以把握黃金救治時機。

衛生單位籲請家長與教育機構共同防堵疫情，落實衛教措施，減少病毒進入校園與家庭的途徑，才能有效降低重症與停課風險。